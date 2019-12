Marta Calvo: las claves de una desaparición que presagian un desenlace «duro»

T.J. / A.C. VALENCIA Actualizado: 01/12/2019 02:24h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El paradero de Marta Calvo es un enigma todavía sin respuesta. La tranquilidad en Manuel (Valencia) y sus alrededores desapareció con el rastro de la joven hace 23 días y todo hace prever que el final de esta historia será duro. Muy duro. Así lo intuyen desde hace semanas los efectivos de la Guardia Civil que la buscan sin descanso desde que se le perdiera la pista la noche del 6 al 7 de noviembre, con la hipótesis del asesinato como principal vía de investigación.

La chica de 25 años se dirigió al pequeño pueblo valenciano tras concertar un encuentro con un hombre a través de una página web de contactos. Como tenía por costumbre cada vez que pactaba este tipo de citas, Marta envió a su madre la ubicación del lugar estipulado - vía Whastapp- como medida de seguridad. Nada se sabe de ella desde entonces.

Un único sospechoso

El presunto autor de su desaparición, el hombre con el que había quedado, se encuentra en busca y captura. En Manuel nadie conoce a la joven y poco saben de Jorge Ignacio P.J., un exconvicto colombiano de 37 años con antecedentes por tráfico de drogas en Italia, multas por conducción temeraria y altercados con las autoridades a su vuelta a España. Además, fue investigado en abril de este mismo año por la muerte de una mujer en Valencia.

Según avanzaba «Las Provincias», Jorge Ignacio fue el último cliente de una prostituta que falleció días después. De acuerdo con la investigación de la Policía Nacional, el hombre y la meretriz permanecieron en una de las habitaciones de un piso del barrio valenciano de Ruzafa para mantener relaciones sexuales y consumir droga.

Imagen de Jorge Ignacio P. J. difundida en las redes sociales - ABC

La mujer comenzó a sufrir convulsiones y Jorge Ignacio abandonó de forma precipitada el prostíbulo. Días después la mujer murió en un hospital de la capital del Turia. El sospecho de la desaparición de Marta Calvo fue identificado e interrogado por la Policía Nacional, que solo le pudo atribuir un delito de omisión de socorro.

«Lo he visto pasar alguna vez con una maleta por la calle pero no era una persona conocida ni tenía relación con nadie del pueblo», explicaba una de sus vecinas hace unos días a ABC. Las autoridades no descartan que haya utilizado sus contactos para huir del país.

Imagen de las batidas realizadas por la Guardia Civil en la zona - ROBER SOLSONA

Por tierra, mar y aire

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) desplazados desde Madrid hasta el municipio situado a 50 kilómetros de Valencia han dirigido también otros operativos similares, como el del caso de Laura Luelmo. Batidas incesantes en las que se ha descartado la presencia de voluntarios para no entorpecer la investigación, rastreos con perros adiestrados y especializados en hallar personas vivas… La labor de los cuerpos especializados se dirige a buscar en los alrededores de Manuel, donde están trabajando, además de la Unidad Canina, miembros de la Guardia Civil del Seprona, del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM) y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Cualquier lugar es susceptible de ser registrado, con especial atención a las simas y los pozos de una zona rodeada de sierras y parajes naturales. Precisamente, un helicóptero sobrevuela barrancos y canteras, al tiempo que los buzos de la Guardia Civil han explorado el río Albaida con la ayuda de varias lanchas. Aunque el río no lleva mucho caudal y tiene poca profundidad, está sucio con cañas.

Imagen de la vivienda del sospechoso en Manuel - ROBER SOLSONA

Tres escenarios clave

Además, la Guardia Civil cuenta con tres escenarios clave. El primero en ser analizado al detalle fue la casa que el sospechoso alquiló durante tres meses en la pequeña localidad valenciana de alrededor de 2.500 habitantes. Una casa situada en una zona del municipio poco transitada y al lado de un almacén deshabitado. Hasta allí se desplazó la madre de Marta dos días después de dejar de tener comunicación con su hija. El supuesto responsable de la desaparición de la joven le aseguró que no conocía de nada a la chica. Tras interrogar al ahora principal sospechoso, la mujer se dirigió a las dependencias de la Policía Nacional para denunciar la desaparición de su hija y se inició el dispositivo de búsqueda.

Horas más tarde, el hombre limpió a conciencia la casa, se marchó del pueblo y le entregó las llaves de su coche -también pulcro- a un amigo para que lo desguazara. De ahí se extrae el segundo de los escenarios clave del caso. Las autoridades encontraron este miércoles el monovolumen con matrícula española en El Puig, un municipio costero a 60 kilómetros de Manuel.

Mucho más cerca de la localidad de la Ribera Alta, en l'Olleria, se situa el tercer punto del triángulo. En la localidad, Jorge Ignacio tuvo alquilada una vivienda durante un año y medio. Tanto esta casa, como la de Manuel -ambas a nombre de su madre- han sido analizadas al milímetro, incluso en varias ocasiones, por los agentes del Servicio Central de Inspecciones Oculares del Instituto Armado, ataviados con monos blancos para no contaminar posibles pruebas.

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, advertía hace unos días que hay que «barajar todos los escenarios, y también los peores». Las fuerzas de seguridad siguen volcadas en encontrar cualquier vestigio que pueda ayudar a reconstruir lo ocurrido y dar con Marta Calvo. Ese es su principal objetivo.