Alicante Llega el juicio del crimen de la viuda de la CAM con un sospechoso y muchas incógnitas Un jurado decidirá si es culpable o inocente Miguel López, yerno de la mujer asesinada, para quien se piden 24 años de prisión sin pruebas directas

Casi tres años después de aquel brutal asesinato a tiros de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la antigua Caja del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, arranca este lunes uno de los juicios que ha suscitado más expectación en Alicante. Un jurado tendrá la difícil papeleta de decidir si el único sospechoso, su yerno Miguel López, es o no culpable como sostienen el fiscal y la acusación particular, que piden para él 24 años de prisión. No hay pruebas concluyentes, solo indicios.

La atención mediática de toda España estará pendiente durante varias semanas de lo que declare el acusado -este martes- tres decenas de testigos (los cuatro hijos y una hermana de la difunta), más de una treintena de peritos, un médico forense, 15 policías nacionales y dos locales, en 18 sesiones con la causa vista para sentencia el próximo 7 de noviembre, según las previsiones.

Este lunes arranca el proceso con la constitución del tribunal jurado, tras ser descartados 10 de los 36 candidatos iniciales elegidos por sorteo. De los 26 restantes tendrán que salir las 11 personas -nueve titulares y dos suplentes- después de las excusas, las razones que han esgrimido algunas para no participar, como tener más de 65 años de edad o familiares a su cargo. Este trámite se retrasó esta semana por un problema de salud de la jueza, ya resuelto.

Antes de arrancar, el primer paso será una inspección al concesionario de coches Novocar regentado por el acusado -que luego se cerró definitivamente- donde se produjo el crimen, para la reconstrucción al detalle de lo que pasó, con la colocación de los vehículos, a la hora en que habrá las mismas condiciones de luz (al anochecer) de aquel fatídico 9 de diciembre de 2016.

Precisamente ahí se dan algunas de las incógnitas del caso. La defensa del sospechoso sostiene que Miguel López ya se había marchado cuando su suegra murió y hay grabaciones de las cámaras de tráfico en las que se ve su paso en coche por la salida hacia Madrid. En cambio, la acusación particular que ejerce el hijo mayor de la víctima y el fiscal inciden en que acompañó a la viuda a recoger su todoterreno después de haberlo lavado y él tenía las llaves. Además, los forenses no están seguros de si falleció en pocos minutos o pudo agonizar durante tres cuartos de hora, lo que todavía hace más confusas estas circunstancias.

En cualquier caso, ni se encontró ADN suyo ni tenía restos de pólvora en las manos ni en la ropa. Otro misterio está en que el casquillo de bala tenía restos de un ADN desconocido, que se cotejó sin resultados comparándolo con el de todo el personal que pudo tener contacto con la difunta.

Miguel López al abandonar la prisión tras pagar fianza en marzo de 2017 - EFE

En la investigación también se ha revisado su teléfono móvil y la Policía Nacional ha puesto el foco en la poca actividad que registró en aquellas horas. Como indicios que le han llevado incluso a permanecer en prisión preventiva 40 días hasta el 20 de marzo de 2017-salió tras pagar una fianza de 150.000 euros- está su afición al tiro olímpico. Al encontrar armas deportivas en su domicilio y saber que podía conocer el oficio de matricero por su padre, se dedujo que podría haber manipulado una pistola de forma un poco artesanal. Alimenta esta hipótesis que los disparos en la cabeza y la muerte no instantánea de su suegra hacen pensar en un asesino sin pericia.

Millones en juego

Pero el móvil principal que hace apuntar el foco en Miguel López es el económico, por las tensiones familiares al haber en juego muchos ingresos procedentes de su emporio empresarial en Hispanoamérica, que factura 400 millones al año.

La decisión de María del Carmen Martínez de poner al frente de todo a su primogénito, Vicente, y relegar a sus tres hijas -Mar, Tania y Fani Sala, la menor, esposa del sospechoso- desató las iras incluso de algunos nietos, según salió a relucir por las pesquisas policiales, con comentarios muy duros en algunos móviles. Las tres hermanas respaldan la inocencia de López.

Antes de llegar al banquillo, su defensa, Javier Sánchez-Vera, ha planteado diferentes reparos por la presunta parcialidad del tribunal debido a la trascendencia social y la repercusión mediática del caso, pero han sido rechazados por la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Las sesiones del juicio se han trasladado a dependencias judiciales con más espacio.

Se acusa al único sospechoso de asesinato con alevosía y tenencia ilícita de armas y tanto el fiscal como la acusación particular, que ejerce el hijo mayor de la víctima, solicitan 24 años y medio de prisión: 23 años asesinato y 18 meses por tenencia ilícita de armas.