Tribunales La juez sienta a Camps en el banquillo de los acusados por las obras de la Fórmula 1 en Valencia La Fiscalía Anticorrupción había solicitado el archivo de la causa sobre supuestas irregularidades en la construcción del circuito urbano

El Juzgado de instrucción número 17 de Valencia, que investiga supuestas irregularidades en la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en la ciudad, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, han indicado a EFE fuentes próximas al caso.

Después de que a principios de mayo la jueza incoara procedimiento abreviado contra Camps por esta causa, ahora declara abierto el juicio oral contra el expresidente por un delito continuado de malversación, en concurso con un delito de prevaricación administrativa, y por un delito de tráfico de influencias, según consta en el auto al que ha tenido acceso EFE.

El auto abre juicio oral contra otras trece personas -entre ellas el exconseller Mario Flores y el ex secretario autonómico Victoriano Sánchez-Barcaiztegui- por un delito continuado de malversación de caudales, en concurso con un delito de prevaricación administrativa.

También abre juicio contra cinco empresas: Typsa, Ayesa, Hormigones Martínez, FCC y CYES, como responsables civiles subsidiarias.

La jueza deniega la petición de la Generalitat, que ejerce la acusación particular, de formar una pieza separada para asegurar las responsabilidades pecuniarias, y determina que el órgano competente para enjuiciar la causa sea la Audiencia provincial.

El auto, contra el que no cabe recurso, da un plazo de tres días a los acusados para que comparezcan con abogado que les defienda y procurador, tras lo cual las partes dispondrán de diez días para presentar sus escritos.

El auto abre juicio oral contra las catorce personas a las que acusó la Generalitat, que no son las mismas que en el auto de procedimiento abreviado, en las que también figuraban el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla y Juan Antonio Sánchez Martínez, jefe de división de carreteras.

Entre las personas contra las que se abre juicio oral figuran Antonio Carbonell, director general del ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP); César Cuesta García, vocal de la Mesa de Contratación del GTP, y los responsables de las empresas Typsa, Ayesa, FCC, Hormigones Martínez y Cyes, entre los que figura José Mayor Oreja, hermano del exministro del PP Jaime Mayor Oreja y presidente de FCC.

Mientras tanto, la Audiencia provincial de Valencia tiene pendiente de resolver varios recursos que se presentaron contra el auto de procesamiento dictado el pasado mes de mayo.

Fuentes judiciales han explicado a EFE que si la Audiencia validara los recursos que están pendientes se anularía el juicio oral, mientras que si los rechazara seguiría adelante el citado auto de apertura.

Entre los recursos que están pendientes está el de la Fiscalía, que se opone al procesamiento y pide el archivo de la causa al no observar delito alguno en la causa o en su caso considerar que están prescritos, y que en su escrito exponía que "decir que no iba a costar un euro no es delito".

El expresident de la Generalitat Francisco Camps afronta dos procesaminentos judiciales por la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 de Valencia y por contratar con la trama Gürtel en Fitur 2009 y está investigado, además, por supuestas irregularidades en la organización de la visita del papa en 2006.

De estas tres causas, dos se ven en los juzgados valencianos -Instrucción 17 en el caso de la Fórmula 1 e Instrucción 5 por la visita del papa- y uno en la Audiencia Nacional (la contratación con Orange Market del expositor de Grandes Eventos en Fitur 2009).