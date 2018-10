Política Isabel Bonig, sobre Vox: «No me gustan ni los populismos de derecha ni de izquierda» La presidenta del PP valenciano respeta a la formación de Santiago Abascal en el marco de la legalidad

«No me gustan ni los populismos de derecha ni de izquierda». La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha asegurado sobre Vox que es un partido que ha surgido y "mientras cumpla lo que establece la Constitución y las leyes" le parece "bien y respetable".

Así lo ha indicado Bonig a los medios de comunicación, preguntada por el multitudinario acto celebrado por Vox este domingo en el Palacio de Vistalegre, donde reunió a 10.000 personas, y en el que se lanzaron mensajes por la unidad nacional y contra la inmigración.

Al respecto, Bonig ha puntualizado que "por la unidad nacional estamos todos de acuerdo" y ha subrayado que ella "está a favor de la unidad de España" como así lo reconoce la Constitución que "ha sido el gran instrumento de cohesión y de libertad e igualdad entre españoles", ha destacado.

"A mí no me gustan ni los populismos de derecha ni de izquierda y, por tanto, hay un partido que ha surgido y mientras cumpla lo que establece la Constitución y cumpla las leyes me parece bien y respetable", ha agregado para incidir en que lo que no ve "bien" es "lo que pasa con los golpistas de Cataluña, que por eso están en la cárcel cuando se incumple las leyes y no se tienen en cuenta lo que dicen sentencias de los tribunales".