La España de Rafael Nadal

La semana me ha pillado fuera de Valencia. Aterrizo ayer en el Aeropuerto de Manises y me encuentro con una imagen que para mi sorpresa, y espero la de muchos ha generado polémica. Rafa Nadal (el más grande), más que Alí incluso pertrechado con unas botas, de barro hasta las cejas, cepillo en mano ayudando en lo que pudo a los danmificados por las inundaciones sufridas en la isla de Mallorca, las más devastadoras que se recuerdan. Lo han acusado de postureo, de buscar la foto, vomitivo. Quizá si Nadal hubiera hecho las cosas como la mayoría de los deportistas y para empezar se hubiese ido vivir a un paraíso fiscal, Mónaco por poner un ejemplo, se habría ahorrado esta situación, allí por supuesto nos e inunda nada, y si hay el más mínimo problema, una nómina de mayordomos y empelados domésticos se encargan de solventar la situación. También si hubiese elegido quedarse en su yate (pagado a golpe de sudor) la cosa hoy no sería noticia. El número 1 del tenis mundial y mejor deportista de la historia de España quiso ayudar y hay quien lo ve mal. Este es el país en el que vivimos.

Imagen de Rafael Nadal tomada este jueves - EFE

España, por cierto, feliz día, es así. Sabemos de juergas en burdeles con dinero público superiores a 30.000 en la Junta de Andalucía y los infrascritos siguen saliendo a la calle como si nada y además la mar de divertdos. Tenemos Presidentes de Gobierno que cogen un avión oficial para llevar a su mujer a un concierto y no pasa nada. Hay ministros que se amparan en triquiñuelas legales para pagar menos impuestos o que se han escuchado sus voces en grabaciones vergonzantes y se sienten ofendidos cuando se osa preguntar por el tema. Vivimos en esta España, en la que dos políticos de Podemos, viven en una casa de 600.000 euros por que de lo dicho no me acuerdo y España no tiene memoria (bueno histórica si) ¿Vallecas? Bien gracias. .

Si yo fuera Nadal cogería un avión privado, me iría a vivir a Mónaco y dejaría al personal plantado y regado que díría el gran Groucho Marx. Pero Nadal, no lo hará, por eso es el número 1. A todos los que han censurado la imagen sólo un recordatorio. Si a alguien no le hace falta la foto es a Nadal. A los políticos, a todos, si, viven de ello