Coronavirus Valencia en directo: los motivos para extender la cuarentena a mayo tras alcanzar el pico

Un informe de investigadores de la Universidad Politénica de Valencia prevé que las medidas de confinamiento por el coronavirus se prolongen durante todo el mes de abril, mientras que la salida de la cuarentena se produciría de forma escalonada y por semanas durante mayo. [Lea aquí el informe y la última hora del Covid-19 de este sábado 4 de abril]

Los voluntarios de Cruz Roja Española han atendido en la Comunitat Valenciana a cerca de 55.200 personas en situación de vulnerabilidad o riesgo en los diferentes proyectos de la institución, durante la crisis sanitaria y social del coronavirus. Esta organización ha puesto en marcha la mayor movilización de recursos, capacidades y personas de toda su historia , un dispositivo que, según explica en un comunicado, se ha bautizado como Plan Cruz Roja Responde.

El Colegio de Abogados de Valencia y el de Graduados Sociales han denunciado públicamente que el programa de ayudas del Ayuntamiento de Valencia Re-Activa «muy necesarias en estos momentos », se han convertido en «una subasta con carrera de obstáculos, a ver quién llega el primero» hasta que se acabe el crédito. «Los medios de acceso para presentación de la documentación están 'gripados'» en un « caos », según su comunicado.

Miguel Esteban, un turista valenciano que se encontraba en Malasia cuando se decretó el estado de alarma en España por el Covid-19, se encuentra ya "descansando" en su casa tras haber podido regresar del país asiático. Después de tres vuelos cancelados , él y sus compañeros de viaje, pudieron regresar a casa el pasado día 30 de marzo con la compañía British Airways. Miguel ha lanzando un mensaje de ánimo a todos los españoles que siguen fuera para que puedan regresar a España "lo antes posible". (Aquí puede ver el vídeo con su testimonio)

La suspensión de la actividad en Ford Almussafes se extenderá como mínimo hasta el 27 de abril , en función de la evolución de la crisis sanitaria , las restricciones que se apliquen, las limitaciones en el suministro de proveedores y la posibilidad de reapertura de la red de concesionarios. Así lo ha comunicado Ford a su plantilla en Valencia , casi 7.000 empleados , que desde el 15 de marzo están sujetos a un ERTE.

Un juzgado de Benidorm (Alicante) ha decretado libertad provisional para el detenido por realizar disparos con un arma de fogueo en la Cala de Finestrat, durante los aplausos de las 20.00 horas en reconocimiento de los sanitarios por el coronavirus. Según el TSJCV, la causa está abierta por un delito de desórdenes públicos y tenencia ilícita de armas . El hombre está obligado a comparecer ante el juzgado ante cualquier requerimiento. (Puede ver el vídeo o leer la noticia completa aquí)

La Comunitat Valenciana suma ya 50.007 de Expedientes de regulación de Empleo Temporal ( ERTE ), que afectan a 272.309 trabajadores , según los últimos datos de la Conselleria de Economía Sostenible.

El exjugador argentino del Valencia Rubén Darío Ciraolo se ha recuperado y ha sido dado de alta tras pasar varios días en la UCI del Hospital Clínico de esta ciudad después de contraer el coronavirus , según confirmó el exfutbolista en la web del club valenciano. Ha recordado que pasó situaciones «muy malas» y que ni se acuerda del momento de su ingreso en la UCI , y desveló que cree que se contagió por un apretón de manos , al tiempo que pidió a la gente que respete la cuarentena.

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares , presidirá en la Catedral de València la celebración de la misa del Domingo de Ramos , concelebrada por el Cabildo Metropolitano de la Seo, que se realizará a puerta cerrada y sin asistencia pero que se retransmitirá por YouTube . La ceremonia comenzará a las 9.30 horas y se podrá seguir en directo a través del canal YouTube de la Catedral. El Arzobispado, en un comunicado, ha informado que se puede acceder desde un enlace en la página web de la Seo www.catedraldevalencia.es .

La Conselleria de Economía Sostenible ha decidido mantener la resolución por la que se anulan -mientras dure el estado de alarma- las zonas de gran afluencia turística (ZGAT), donde los comercios pueden abrir determinados domingos y festivos como los del período de Semana Santa. De esta forma, los supermercados solo abrirán de lunes a sábado .

La afluencia a cafeterías y restaurantes cayó un 95 % en la Comunidad Valenciana en las dos primeras semanas del estado de alarma en España, respecto a la media de dos meses antes, y a estaciones de tren, metro y autobús un 90 %, según datos de movilidad publicados este viernes por Google. (Lea la noticia completa aquí)

El 44 % de los españoles está dispuesto a aguantar un mes más de confinamiento y el 21,1 % hasta tres meses más , según el resultado de la encuesta Covid19Impact lanzada en internet por la Generalitat Valenciana en el marco de un proyecto basado en el uso de la tecnología para contener la pandemia y predecir modelos epidemiológicos. (Lea la información completa aquí)

El futbolista del Levante Carlos Clerc ha difundido este viernes un mensaje de optimismo por la crisis sanitaria, ya que su mujer trabaja en un hospital en Badalona (Barcelona) y, según desveló a EFE, le ha transmitido que ha mejorado la situación:. «Los primeros días mi mujer estaba muy abrumada con todo el follón que había, pero me va diciendo que ahora las Urgencias ya no están tan saturadas ».

El empresario alicantino Antonio Valls Orts y exdirectivo de grandes empresas de moda en España e Italia -como Adolfo Domínguez - donará 100.000 guantes de nitrilo y 20.000 mascarillas quirúrgicas a la Diputación, para que distribuya este material sanitario entre los municipios de la provincia, así como entre el personal del Hogar Provincial y del Centro Socio Asistencial Doctor Esquerdo. (Lea aquí la noticia completa)

Varios miembros del Mando de Operaciones Especiales del Ejército tuvieron que intervenir este martes en un altercado que se produjo en un Mercadona en Almoradí, Alicante , en plena crisis por el coronavirus. Los hechos ocurrieron cerca del mediodía cuando un empleado del supermercado se percató de que Patricia Cabello Soriano, una vecina del municipio, se escondía varios productos de la sección de perfumería entre la ropa. (Lea la noticia completa aquí)

El Ayuntamiento de Alicante ha activado una aplicación para canalizar "los ofrecimientos de solidaridad de miles de alicantinos con las peticiones de ayuda de las personas la requieren", según el alcalde, Luis Barcala. #JuntosAlicante es el nombre con el que ha sido bautizada esta aplicación solidaria -se accede a través de www.juntosalicante.e s y no es preciso descargar - y servirá para ayudar de forma segura en la compra de alimentos, medicamentos o, simplemente, para bajar la basura a las personas que están limitadas por su edad o condición física.

Las cinco universidades públicas valencianas han acordado dar la docencia 'online' durante lo que queda de curso, y que los exámenes sean de forma no presencial. (Lea la información completa aquí)

La comisión de valoración formada para seleccionar entre 15 candidatos al futuro director cultural del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert realizará la última fase del proceso por vía telemática. En la actualidad, queda pendiente la realización de entrevistas a los tres finalistas que son José Ferrándiz, Santiago González-Varas y María Teresa Pérez Vázquez, que habían sido convocados presencialmente el pasado 16 de marzo, y se tuvo que suspender por el estado de alarma .

La Clínica HLA Vistahermosa ha puesto en marcha un servicio complementario de « apoyo emocional personalizado» para sus pacientes aislados por Covid-19 , para «ayudarles a sobrellevar las su estancia en el hospital y, en especial, las relacionadas con el aislamiento prolongado». La atención se extiende a la familia, cuidadores principales y el entorno habitual del afectado.

Los tres hospitales de campaña que se están construyendo junto a La Fe de Valencia y los dos Generales de Alicante y Castellón se han montado con materiales como el aluminio -en lugar de acero o hierro- porque el coronavirus no sobrevive más de dos horas en estas superficies, según ha explicado este viernes la consellera de Sanidad, Ana Barceló , sobre la seguridad de estas instalaciones. (Lea aquí la noticia completa)

Ante el aumento de las necesidades de muchas familias de la Diócesis de Orihuela-Alicante ocasionado por la crisis del coronavirus Covid-19 y la gran cantidad de solicitudes de ayuda que está recibiendo, desde Cáritas Diocesana se ha habilitado el número de teléfono gratuito 900921936 para facilitar el contacto con la institución.

«Si esta situación nos ha enseñado algo, y además se ha convertido en slogan, es que solo juntos y en equipo superaremos la gigantesca ola de este tsunami económico llamado Covid-19, cuyo aprendizaje propiciará que salgamos reforzados.Es el momento de la colaboración, de la generosidad, de la solidaridad y además de la visión sinfónica de equipo, donde los más fuertes deben, hombro con hombro, tirar de los más débiles, para que éstos últimos puedan seguir empujando y sumando al conjunto, al todo, porque de forma agregada el total es lo que cuenta». (Lea el artículo completo aquí)

Eurocaja Rural ha decidido adherirse, como el resto del sector financiero y en las mismas condiciones, a las Líneas ICO avales COVID/19 promovidas por el Gobierno para hacer frente al impacto económico y social ocasionado por el coronavirus. (Lea la noticia completa aquí)

«Decía esta mañana un querido amigo, un periodista de esos que me hacen pensar de vez en cuando, que ya se pueden poner las pilas los políticos en aras del bien común porque si no tendrán que cerrar su chiringuito. Que no necesitamos salvapatrias , ni lutos, que necesitamos salvar vidas y que ya hablaremos después de economía. Me recuerda la promesa que me hice, al principio de todo esto, de no hablar de política hasta que todo acabe, aunque difiero en una cosa de mi amigo. Yo, al menos, con mis muertos, sí necesito el respeto que merece en luto ». (Lea el artículo completo aquí)

El Batallón del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad ha convertido este viernes el polideportivo municipal del Cabanyal , en Valencia, en un albergue para atender a las personas sin techo. Los militares han trasladado y montado literas, taquillas, mesas y bancos durante toda la mañana para dejar este espacio a disposición de uno de los colectivos más vulnerables en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. (Puede ver el vídeo aquí)

«Está el de la pistola, míralo». Un vídeo difundido en las redes sociales en el que se observa a un vecino de la localidad de Finestrat disparando un arma desde su balcón a la hora que cada tarde se tributa una ovación a los sanitarios que combaten el coronavirus ha permitido a la Guardia Civil detener al presunto autor de los hechos. (Puede ver el vídeo y leer la información completa aquí)

El número de altas de personas que se han curado del coronavirus (160 ayer) ha superado por primera vez desde que comenzó la pandemia al de fallecidos (68 muertos este jueves), según los últimos datos oficiales facilitados por la Generalitat. Así, ya hay 592 pacientes que han recibido el alta médica, mientras el Covid-19 ha matado a 511 personas en la Comunidad Valenciana. En las últimas veinticuatro horas se han registrado otros 316 casos, lo que eleva a 6.624 el acumulado de contagiados. De ellos, 2.064 permanecen hospitalizados (111 menos que el día anterior). Mientras, en 91 residencias valencianas se han dado casos de coronavirus. Un total de 604 han dado positivo, mientras que 131 han muerto (trece en el último día). (Lea la información completa aquí)

El Arzobispado de Valencia ha decidido contar la historia de Salvador T. P. , que califica de «dura, como la de otros muchos» afectados por el coronavirus. Su padre, también llamado Salvador, ingresó en el Hospital Clínico de Valencia el pasado 23 de marzo a causa de la infección de Covid-19 . Ambos lo habían contraído. El hijo fue ingresado en otro hospital valenciano, según narra el Arzobispado para explicar un caso real sobre la asistencia espiritual y religiosa que se está presentando en todos los hospitales. [Lea aquí el testimonio]

Casi un millón de mascarillas, 10.031 Equipos de Protección Individual (EPI) y 10.000 gafas se han empezado a distribuir en centros sanitarios y residencias de la Comunidad Valenciana, que han llegado en dos nuevos vuelos procedentes de China, tal como ha difundido en sus redes sociales la Conselleria de Sanidad, este jueves. Sigue así funcionando esta vía de cooperación y suministro para la actual crisis por el coronavirus. [Mire aquí el vídeo]

Irreconocibles bajo unos trajes blancos que cubrían todo su cuerpo y parecían propios de una guerra química, efectivos de la Guardia Civil han trasladado con las máximas precauciones a una mujer enferma por coronavirus a un avión medicalizado venido de Munich (Alemania) que la iba a llevar a Amsterdam (Holanda). Han podido así realizarle el control como a cualquier viajero, a bordo de la ambulancia, antes de llevarla a la terminal de embarque en el aeropuerto de Alicante-Elche. [Vea aquí el vídeo]

Personas mayores de 60 años, embarazadas y pacientes con patologías crónicas que no deben salir de casa durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus y precisen medicamentos podrán solicitarlos a través de teléfono gratuito 900 36 22 36 y la farmacia más cercana se las llevará a su domicilio. [Más información en este enlace]

La construcción de hospitales de campaña junto a los centros de referencia en Valencia, Castellón y Alicante avanzan para contar con 1.100 camas y hacer frente a la pandemia del coronavirus . En el caso de la capital del Turia, junto a La Fe, la previsión es que pueda estar concluido el 11 o 12 de abril. En las otras dos provincias de la Comunitat Valenciana, para los Hospitales Generales de Alicante y Castellón ( en el vídeo ), se espera que estén a punto entre el 13 y el 15 de abril.

Hortensia Herrero , presidenta de la fundación que lleva su nombre, ha entregado a los sanitarios un millón de mascarillas para luchar contra la expansión del Covid-19 . En concreto, este material sanitario se ha entregado a cinco centros valencianos: el Hospital de la FE, el Hospital General Universitario, el Hospital Clínico, el Hospital Doctor Peset y el Hospital Arnau de Vilanova, tal como han informado fuentes de la entidad. [Lea aquí la noticia completa]

Inciativa solidaria para los colectivos más desfavorecidos en pleno estado de alarma por el coronavirus . World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés , ha comenzado a trabajar en Valencia. Desde este miércoles, el restaurante Fierro de la ciudad sirve a la organización como soporte operativo de la mano de los cocineros Carito Lourenço y German Carrizo y el personal que se ha sumado volutariamente a la iniciativa, tanto de este local como de Doña Petrona y La Central de Postres. [Lea aquí el reportaje]

Efectivos militares trasladaron este jueves 381 camas geriátricas desde una nave en Onda (Valencia) a un almacén gestionado por la Generalitat en Manises, donde se recoge diverso tipo de material sanitario, para atender a la población durante la crisis por el coronavirus . [Lea aquí la noticia completa]

Un vecino del pequeño pueblo de Benitatxell (Alicante) ha tratado de convencer sin éxito a la Guardia Civil de que iba por la calle en pleno estado de alarma por el coronavirus porque acababa de «comprar el periódico» pero ha sido multado inmediatamente porque resultó que el diario que llevaba bajo el brazo era de hacía unos días. [Lea aquí la noticia completa]

El Instituto de Matemática Multidisciplinar de la Universidad Politénica de Valencia (UPV) ha difundido un informe técnico en el que explica cómo ha llegado a la conclusión de que España ya ha alcanzado el pico de la curva de infectados por coronavirus y que el confinamiento deberá mantenerse a lo largo del mes de mayo. [Lea aquí la noticia completa]

La Guardia Civil investiga la autoría de media docena de disparos al parecer efectuados desde un balcón de la Cala de Finestrat (Alicante) hacia la calle durante los aplausos de las 20 horas que cada día se suceden en homenaje al personal sanitario que actúa contra la pandemia del coronavirus . [Lea aquí la noticia completa]

El coronavirus deja ya 443 fallecidos y 6.308 casos en total, cifras que se han visto incrementadas en las últimas 24 horas con 48 muertes y 386 nuevos positivos en la Comunidad Valenciana, pero que empiezan a vislumbrar una tendencia descendente en el número de contagios. [Lea aquí la noticia completa]