El coronavirus deja un centenar de casos más en la Comunidad Valenciana antes del fin del estado de alarma

Toni Jiménez SEGUIR VALENCIA Actualizado: 08/05/2021 17:49h

La Comunidad Valenciana ha notificado este sábado 127 nuevos positivos y cinco muertos más por coronavirus que elevan a 7.370 el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia.

No obstante, ninguno de esos decesos se han producido en los últimos siete días, algo que se viene arrastrando durante toda la semana y que no ocurría desde julio del año pasado. Se trata de defunciones que no se habían computado hasta ahora y que se produjeron en enero (dos) y febrero (tres), según los datos aportados por la Conselleria de Sanidad.

La provincia de Valencia es la que más defunciones acumula desde que empezó la crisis sanitaria, con 3.763 óbitos, seguida de la de Alicante, con 2.807, y de la de Castellón, con 800.

Sanidad no ha ofrecido cifras sobre la ocupación en los hospitales ni sobre las residencias, aunque hasta ayer viernes continuaban ingresados 198 pacientes con covid-19, 49 de ellos en la UCI. Para encontrar un número similar habría que remontarse a agosto.

Además, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada de las tres provincias se había estabilizado en los 40,54 casos por cada cien mil habitantes, la más baja de España y cinco veces inferior a la media nacional (198,6).

Además, se contabilizaban 2.541 infecciones activas en las tres provincias, justo en los días previos al fin del estado de alarma este domingo, que hará decaer el cierre perimetral y, a su vez, devolverá la movilidad entre territorios.

A la espera de conocer el efecto que esto tendrá en los datos epidemiológicos, la Generalitat ha preparado una batería de restricciones para seguir conteniendo la transmisión del virus hasta el 24 de mayo con el aval de los tribunales.