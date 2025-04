«Compromís quiere cargarse el turismo»: el comercio rechaza la obligación de atender en valenciano

Varias asociaciones de hostelería, comerciantes, apartamentos y Jóvenes empresarios de Benidorm y la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana han rechazado categóriamente la iniciativa de cambio legal de Compromís para el uso del valenciano . «Quiere cargarse el turismo», han alertado en un comunicado.

Han suscrito este escrito los restaurantes de ABRECA y COBRECA , los minoristas de AICO , así como las asociaciones de apartamentos turísticos APTUR CV y JOVEMPA , que ven «alarmante la propuesta en las Cortes Valencianas de la diputada Monica Alvaro que quiere obligar por ley a los establecimientos comerciales a atender en valenciano».

Para dejar clara su posición, estas organizaciones puntualizan que «el valenciano es un idioma importante para la cultura de nuestra región, pero la economía de la Comunidad Valenciana se basa en la industria turística, que representa una parte importante de su PIB».

Mayoría de clientes extranjeros

Y argumentan que el idioma no puede convertirse en una barrera para la comunicación: «La gran mayoría de nuestros clientes son extranjeros y personas provenientes del resto de España que vuelven cada vez más porque les ofrecemos un servicio muy personal de alta calidad».

También argumentan que el establecimiento busca determinado público objetivo al que cree que su producto o servicio es de «utilidad» y ese cliente está dispuesto a pagar el precio que la empresa pretende y, por tanto, «no debería haber ningún problema o fricción si cada parte elige en libertad dentro del mercado en Comunidad Valenciana».

A su juicio, «debe ser sin imposiciones el que un establecimiento atienda en los idiomas que crea convenientes según el cliente al que quiera intentar vender» y que, a su vez, el propio consumidor decida en libertad la lengua para que le atiendan.

En aras de ese libre albedrío, consideran «completamente equivocadas las intenciones legislativas de Compromís » y reclaman que rectifique «con propuestas inclusivas que propulsen la implantación masiva de idiomas fundamentales para el crecimiento constante del sector».

Finalmente, critican las pretensiones de esta iniciativa de de modificación normativa. «Cabe recordar a nuestros representantes políticos que somos empresas privadas y no su particular cortijo, somos sus administrados, que no súbditos», afirman.

