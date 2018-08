Política Compromís critica al PP por convocar un pleno en Alicante con sus concejales de vacaciones Dos de los tres ediles nacionalistas están fuera de la ciudad cuando se deciden las licencias de pubs en el Casco Antiguo

ABC

La modificación de los planes especiales del Casco Antiguo y el Centro Tradicional de Alicante representa un asunto de trascendencia para el futuro de la ciudad. En eso están de acuerdo todos los grupos políticos con representación municipal, pero no en la fecha del Pleno elegida por el equipo de gobierno, este lunes 13 de agosto. ¿Por qué? En el caso de Compromís, porque dos de sus tres concejales están de vacaciones.

El portavoz de los nacionalistas, Natxo Bellido, ha criticado la falta de "flexibilidad" de los populares por no cambiar la fecha, ya que se trata del mes de agosto y los concejales tienen que "oganizarse".

Mari Carmen de España, portavoz del PP, ha respondido a la inconformidad manifestada por Bellido en la Comisión de Urbanismo de este viernes tras convocarse esta sesión extraordinaria con el fin de evitar la caducidad de la suspensión de concesión de licencias que estaba prevista para el próximo 24 de agosto. “Comprendemos y respetamos cómo se haya organizado cada grupo y concejal con sus vacaciones y entendemos que están en su derecho. Pero el funcionamiento del Ayuntamiento y la ciudad de Alicante no puede estar condicionado a las necesidades particulares”, ha asegurado Mari Carmen de España.

“No podemos permitirnos que, por estar ausentes, un asunto de gran importancia para la ciudad como este quede sin resolverse. Cumplimos con nuestra obligación llevándolo adelante. La presencia de los concejales de Compromís no alterará para nada el resultado, pero Natxo Bellido busca lo mismo que siempre desde el primer momento: protagonismo artificial y buscar polémicas donde no las hay”, ha manifestado la portavoz.

“Resulta lamentable que el señor Bellido, en lugar de valorar y evaluar la modificación del plan, que es lo que les importa a los alicantinos, se esté preocupando por el día de celebración del Pleno y si pueden asistir o no los concejales de Compromís porque se han ido de vacaciones”, ha argumentado.

Y ha resaltado que no hay ningún grupo político que el 70% de sus concejales se hayan ido de vacaciones en la primera quincena.

Apoyo del PSOE y C's

De momento, la propuesta que se votará el lunes tiene el apoyo de socialistas y Ciudadanos, que este viernes la han respaldado en la comisión. No obstante, el PSOE ha criticado la premura de la fecha del Pleno por no disponer de suficiente tiempo para su análisis, mientras que la formación naranja espera que no se convierta en "papel mojado".

De España también ha expresado su extrañeza por el voto en contra de Compromís en la comisión: “Entendemos a Guanyar, porque a fin y al cabo este proyecto modifica el que ellos habían redactado. Pero la actitud de Natxo Bellido, que no hizo alegaciones en su día y habiéndose incluido su propuesta de certificación por crédito, aun así vota en contra”.

Guanyar ha rechazado el planteamiento por alejarse del que había definido su portavoz, Miguel Ángel Pavón, que sitúan en consonancia con los criterios de los técnicos munnicipales.