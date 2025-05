Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso por el apagón en España y el gasto en defensa, en directo: declaraciones y última hora hoy

Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde abordará, entre otros temas, la crisis energética causada por el apagón del 28 de abril y el incremento del gasto en defensa.

Alberto Núñez Feijóo aprovechará su intervención durante la comparecencia para afear a Sánchez su labor en ambos asuntos, que entrelazará resolviendo que «no puede ser parte de la solución del problema de inestabilidad que afronta Europa cuando no es capaz de garantizar ni el suministro eléctrico ni las telecomunicaciones ni las redes de transporte», apuntan fuentes del PP.