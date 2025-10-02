Suscribete a
gUARDIA CIVIL

Clausurada en Hellín (Albacete) una cárnica ilegal donde se elaboraban oreja, rabo y torreznos entre suciedad y óxido

El Seprona de la Guardia Civil y la Inspección de Sanidad descubren un local sin licencia ni condiciones higiénicas y con tres trabajadores sin contrato

Las piezas de carne estaban colocadas sobre piezas metálicas oxidadas
Toledo

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Albacete han clausurado un establecimiento clandestino dedicado a la fabricación y elaboración de productos cárnicos en una nave industrial del término municipal de Hellín. El local carecía de licencia ... de actividad e incumplía gravemente las normas de salubridad alimentaria, lo que obligó a inmovilizar todos los productos para evitar su comercialización.

