Cerdán recurre su prisión preventiva: «Cautivo de una ensoñación de los investigadores»

La defensa del ex número tres del PSOE Santos Cerdán ha recurrido ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente su decisión de mantener la medida de prisión preventiva contra él alegando que los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia ... Civil llevan al magistrado instructor «a realizar afirmaciones en los autos (...) que no encajan con la realidad administrativa» de los contratos de obra pública que están siendo investigados.

En un recurso al que ha tenido acceso ABC, los letrados del que fuera secretario de Organización de la formación socialista ponen en duda también la interpretación que hace Puente del informe elaborado por Criminalística de los audios que fueron requisados al exasesor ministerial Koldo García y que sirvieron de apoyo para imputar a Cerdán. En este sentido, lamentan que el juez se quede con las conclusiones de dicho documento y en cambio no se pare a dar explicación alguna a la posible relevancia de otras aseveraciones que recoge esa pericial, como que «se ha hecho una edición en la misma (grabación) nada más finalizar el registro».

«¿Qué tipo de edición se ha hecho? ¿Cómo ha afectado al resultado final de la grabación? ¿Con qué finalidad se ha editado la misma?», se pregunta la defensa, para luego explicar que «se hace realmente difícil concluir que no se han identificado trazas de alteración o manipulación cuando el propio informe acepta edición y cuando en las conclusiones se explicita que hay desfases en los metadatos».

Así, considera la defensa que tiene la sensación de que la prisión provisional de Cerdán no se halla amparada por algo que exista en la investigación «sino por algo que se busca en la investigación» y que meses después de su inicio, alega, no ha llegado a encontrarse. «Seguimos nuevamente cautivos de una especulación policial, de un relato mediático, de una ensoñación de los investigadores», apostilla.