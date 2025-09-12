Cerdán pidió explicaciones a Pardo de Vera por cesar al director de Carreteras sospechoso de corrupción

El 25 de octubre de 2022 la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, sucesora de José Luis Ábalos, firmó el cese de Javier Herrero Lizano como director general de Carreteras. La titular de la cartera de contratación pública por excelencia lo hizo a petición ... de Isabel Pardo de Vera, que entonces era su secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Según fuentes confidenciales del ministerio, Pardo de Vera pidió la destitución de Herrero a la ministra por «sospechas de corrupción».

No tenía pruebas pero sí todas las sospechas. Casi tres años después, en junio de 2025, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó el registro de los domicilios de la exsecretaria de Estado y del exdirector general de Carreteras, imputados en la operación Delorme -más conocida como el caso Koldo, Ábalos o Cerdán- y se les intervinieron sus teléfonos móviles. En el terminal de Isabel de Pardo Vera, en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, figuran los mensajes de esa época, que reflejan el interés que Santos Cerdán tenía en proteger a Javier Herrero, pese a que como secretario de Organización del PSOE no tenía competencias ni debía intervenir en obras públicas.

Cuando se decidió la destitución, Santos Cerdán escribió un mensaje de WhatsApp a Pardo de Vera para pedir explicaciones. «¿Habéis cesado a Javier Herrero?», le preguntó. Según fuentes relacionadas con el caso, la entonces secretaria de Estado le dijo que sí y añadió que había hablado del asunto con el presidente del Gobierno, con el que mantenía una relación fluida.

Chats de WhatsApp

De hecho, en el terminal móvil intervenido por la UCO hay mensajes de Pardo de Vera con Pedro Sánchez y con otros importantes miembros del Gobierno, como la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, entre otros. Respecto a si era cierto que la entonces secretaria de Estado -antes había sido presidenta de Adif- había informado a Sánchez de su decisión de cesar a Javier Herrero, las fuentes consultadas no pueden confirmar si fue un «farol» para quitarse de encima a Santos Cerdán o si efectivamente lo había tratado con el jefe del Ejecutivo o, en su defecto, con Félix Bolaños.

El mensaje de protesta de Santos Cerdán tras la destitución no debió de extrañar a Isabel Pardo de Vera, pues, según fuentes de la cúpula del Ministerio de Transportes de esa época, cuando ambos se enfrentaron, Javier Herrero, que era su subordinado, «llegó a a amenazarla diciéndole que había hablado con Santos y que la iban a echar a la calle». Fuentes conocedoras de las conversaciones que se produjeron confirman a ABC que Javier Herrero decía abiertamente que él era un hombre «de Santos» y también «del partido», refiriéndose, lógicamente, al PSOE.

Fuentes próximas a Herrero manifiestan a este diario que, cuando se produjo su cese, Pardo de Vera «no le dio especiales explicaciones, no hubo nada traumático y fue una conversación civilizada». Respecto a su vinculación con el entonces secretario de Organización del PSOE, aseveran que «en absoluto era un hombre de Santos, porque la relación muy puntual, ocasional, porque Cerdán se interesaba por obras que tenían vinculación con Navarra».

El ex alto cargo del ministerio declaró como investigado el pasado 21 de julio. Confirmó haber recibido de Ferraz un formulario para que pagara el «impuesto». Se trata al pago que, según le explicaron, hacían altos cargos al partido que donan una parte de su sueldo al PSOE. Por otro lado, Javier Herrero, se desvinculó en la Audiencia Nacional de cualquier irregularidad en la trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones. Indicó que Koldo García le preguntaba a instancias de José Luis Ábalos para rentabilizar las obras políticamente, porque entonces estaban en campaña de elecciones municipales. El exdirector general de Carreteras indicó que cuando el asesor le consultaba sobre procesos de adjudicación, siempre le respondía con información que era pública, informaron Carmen Lucas-Torres y Javier Lillo.

Como director general de Carreteras, Javier Herrero tenía que firmar los expedientes de contratación pública, de ahí que su puesto fuera clave para que las adjudicaciones públicas salieran adelante.