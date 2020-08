Torra propone trasladar la mesa Estado-Generalitat a Bruselas El presidente catalán carga contra el PSOE y pide acabar con «engaños y farsas»

El presidente catalán, Quim Torra, quiere trasladar la denominada «mesa de diálogo» Estado-Generalitat a Europa si el Gobierno de Pedro Sánchez sigue negándose a ofrecer la autodeterminación de Cataluña y la amnistía para los condemnados por el 1-O. Así lo ha afirmado el dirigente neoconvergente en una entrevista a la agencia catalana ACN ha pedido al PSOE acabar con «engaños y farsas».

«¿Están dispuestos a negociar el derecho a la autodeterminación de Cataluña? ¿Sí o no? Porque si no lo están, nos lo dicen, y ya iremos a negociar a Bruselas. Y al menos no perder más el tiempo», ha señalado Torra antes de apuntar que, hasta ahora, esta mesa de negociación sólo se ha traducido en fotos para simular un diálogo que, a su juicio, no existe.

«¿Verdad que hemos llegado a la conclusión de que es imposible que un independentista sea juzgado con neutralidad en el Estado? ¿Y que están a punto de inhabilitar un presidente para poner una pancarta por la libertad de expresión? Con el diálogo nos pasará igual , y sólo encontraremos negociación fuera del Estado», ha agregado el presidente catalán en un paralelismo que, de nuevo, compara la estrategia judicial y de prisión que abandera ERC con la del «exilio» que lidera Puigdemont desde Bélgica.

En su encuentro con la ACN el jefe del ejecutivo autonómico también ha hablado sobre la fecha de las próximas elecciones catalanas, anunciadas pero no convocadas. En este sentido, Torra se ha limitado a asegurar que tiene la fecha «muy pensada» aunque la mantenga en secreto. Asimismo, ha insistido en que su prioridad es la salud de los catalanes y ha pedido que se acabe el debate sobre la fecha de los comicios porque cree que aleja la atención de la epidemia.