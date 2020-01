Quim Torra avanza que sin «mediador, amnistía y referéndum» boicoteará la negociación de Sánchez El presidente catalán condicionará el diálogo a los criterios de la CUP y la ANC

Quim Torra ha advertido este jueves que la mesa de diálogo y negociación acordada por ERC con Pedro Sánchez debe plantear cuestiones como la «autodeterminación» de Cataluña o la «amnistía» de los condenados por el 1-O. Además, reclama la presencia de un mediador que de «garantías» al diálogo con el Estado. En el caso contrario, el presidente de la Generalitat se reunirá con los partidos independentistas y no descarta acabar levantándose de la mesa.

«Si no hay las condiciones y las garantías necesarias para tirar adelante este proceso de negociación me reuniré con los partidos independentistas para explicarles la situación: vamos a un diálogo sin garantías. ¿Qué les parece?», ha afirmado Torra antes de insinuar que la negociación con Sánchez «no está asegurada» sino incluye el referéndum y la amnistía de los sentenciados por el Tribunal Supremo.

En una entrevista con «Catalunya Ràdio» este jueves, Torra ha resaltado que la negociación con Moncloa es fruto de un pacto entre ERC y el PSOE para la investidura de Sánchez. Sin embargo, ha dicho que si quiere interpelar al conjunto del independentismo debe abordar cuestiones fundamentales que interesen posiciones de partidos como la CUP, más radicales. Si no lo hace, no ha descartado romper el diálogo. «Los compañeros independentistas y la ciudadanía me han enviado el mandato de ir a defender el derecho de Cataluña a ejercer un referéndum», ha alertado el jefe del ejecutivo autonómico.

Torra ha rechazado así que la mesa de diálogo entre gobiernos aparque la autodeterminación y la amnistía y sirva para hablar de otros asuntos: «No creo que la movilización de millones de ciudadanos durante todos estos años del proceso por la independencia sea para que negociemos una reforma del Estatut», ha recordado tras afirmar que él se reunirá con todos los partidos y entidades independentistas (también los que tienen posiciones más radicales, como la CUP o la ANC) para contarles el contenido de las conversaciones y acordar si se sigue el diálogo.