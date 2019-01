Joaquim Forn quiere ser alcalde de Barcelona: «Me presento porque tengo derecho»

El exconseller preso Joaquim Forn (PDeCAT) ha anunciado este miércoles su decisión de encabezar una candidatura «integradora, solvente y transversal» para «ganar las elecciones» a la Alcaldía de Barcelona.

«Quiero liderar un proyecto de transformación de la ciudad sólido y riguroso para situar a Barcelona de nuevo en el centro de todo», ha señalado en una carta publicada en Twitter.

He pres la decisió d'encapçalar una candidatura integradora, solvent i transversal per guanyar l'alcaldia de Barcelona. Vull liderar un projecte de transformació de la ciutat sòlid i rigorós per situar Barcelona, de nou, al centre de tot.

Llegiu la meva carta oberta: pic.twitter.com/aAPMjR450O