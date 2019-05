De Gispert suprime el tuit contra Cs y PP: «Nunca he querido llamar cerdos a nadie» El PSC reclama que se revoque la concesión de la Creu de Sant Jordi a la expresidenta del Parlament

ABC Barcelona Actualizado: 02/05/2019 12:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La expresidenta del Parlament Núria de Gispert ha eliminado este jueves de su cuenta el tuit en el que comparaba a Cs y PP con cerdos: «Nunca he querido llamar cerdos a nadie».

«He suprimido el tuit que tanto lío ha creado. Nunca he querido llamar cerdos a nadie. Y me duele que mucha gente haya querido verlo así. La composición a la que se hace referencia no es mía», ha expresado en una entrada en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.

Se da la circunstancia de que el martes el Consell Executiu acordó otorgar a la expresidenta de la Cámara catalana la Creu de Sant Jordi, una de las máximas distinciones de la Generalitat.

Antes de retirar el polémico tuit, el PSC ya había registrado una moción en el Parlament que insta a la Cámara catalana a pedir al Govern que revoque la Cruz de Sant Jordi a de Gispert.

En el documento los socialistas recuerdan que De Gispert fue reprobada por el Parlament «por sus reiterados comentarios públicos, vejatorios y excluyentes contra determinados diputados del Parlament que representan, no a solo 1.100.000 votantes, sino también al conjunto de la sociedad catalana».

Subrayan que ese tipo de comentarios de De Gispert se han seguido produciendo «sin solución de continuidad», no solo después de la reprobación de la Cámara catalana, sino incluso después del acuerdo por el que se le otorga la Cruz de Sant Jordi.

También la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha reaccionado para criticar el «puro delirio separatista» de la expresidenta del Parlament Núria de Gispert, dirigente actual de Demòcrates de Catalunya, así como que el Govern le conceda la Creus de Sant Jordi.

El miércoles, publicó el tuit que este jueves ha retirado en el que se podía leer: «Para todos vosotros, para los que desean que vuelva la dignidad a nuestras instituciones».

A ese comentario había adjuntado la imagen de otro tuit en que se puede leer: «Girauta a Toledo, Arrimadas a 'Madriz', Millo a Andalucía, Dolors Montserrat a la UE" y el titular de una noticia de la Asociación Catalana de Productores Porcinos --con la imagen de un cerdo-- que reza «Cataluña aumenta sus exportaciones».