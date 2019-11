ERC exige diálogo político sobre Cataluña y JpC hablar de autodeterminación para no bloquear el acuerdo Los grupos independentistas están ahora mismo en el «no» a la investidura de Pedro Sánchez

Si no hay diálogo, ERC boqueará la investidura. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha anunciado este martes que su partido rechaza el preacuerdo para formar gobierno entre PSOE y Unidas Podemos y votará "no" en la investidura si no hay un diálogo político con Cataluña y se admite que no hay un problema de convivencia sino de la relación Estado-Cataluña.

En unas declaraciones en el Parlament, la portavoz de ERC ha rechazado de plano el preacuerdo PSOE-UP y ha subrayado que si ambos partidos quieren obtener los votos del grupo republicano deberán "sentarse y hablar" ("sit and talk", ha dicho en inglés).

La portavoz republicana ha añadido que en la campaña electoral Sánchez propuso también medidas "en contra del sistema educativo catalán y de los medios de comunicación públicos, así como la penalización de la convocatoria de un referéndum".

Por todo ello, ha subrayado Vilalta, "constatamos que el escenario ha cambiado mucho, por lo que nuestra posición es ahora mismo un 'no', y si quieren algo de nosotros lo que exigimos es sentarse y hablar, desde la premisa que aquí no hay un problema de convivencia entre catalanes, como dice el punto 9 del preacuerdo, sino un conflicto político entre el Estado español y Cataluña".

Ya ayer, y antes de conocerse el acuedo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, desde la formación republicana se instó al PSOE a escoger entre la dereha y el "diálogo", lo que supone, añadió una "solución democrática". Si en la anterior legislatura ERC se mostró dispuesto a la abstención para propiciar un acuerdo entre socialistas y Podemos, la irrupción de la CUP en el Congreso y la posición partidaria del bloqueo de Junts per Catalunya, puede poner en apuros a los republicanos.

«Marco mental del 155»

En este contexto, la cabeza de lista de JpC en el Congreso, Laura Borràs, ha mantenido este martes el 'no' de su espacio político a la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y ha acusado a Podemos de comprar "el marco mental del 155" tras el preacuerdo que han alcanzado.

"Mientras haya presos, exiliados, represaliados y mientras no se pueda hablar del derecho a la autodeterminación, que parece que es el marco mental que ha comprado Podemos, es evidente que no podemos investir ni permitir la investidura de un presidente como Sánchez", ha subrayado en declaraciones en los pasillos del Parlament.