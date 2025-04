El PSC se enroca en su petición de no aplazar las elecciones y lanza un ataque a la Generalitat «Quien no ha convocado, no puede aplazar», afirman los socialistas catalanes en un duro comunicado

El posicionamiento cada vez más firme de la mayoría de partidos catalanes respecto al aplazamiento de las elecciones del 14-F está dejando al PSC -y a los comunes- prácticamente solo defendiendo la fecha actual. Ciudadanos, el PP y los partidos independentistas ya han expresado, tanto en público como en privado, su intención de posponer los comicios. Los socialistas catalanes, a su vez, defienden su decisión actual de celebrar la campaña este mes de febrero a pesar del auge de casos de coronavirus que vive Cataluña.

« El PSC, uniéndose a la opinión de patronales y sindicatos, considera que no hay razones para aplazar las elecciones al Parlamento de Cataluña . Si hay que ir a trabajar, si estamos orgullosos de tener abiertas las escuelas, no nos podemos permitir cerrar los colegios electorales. Como han demostrado muchos países, la pandemia no suspende la democracia. Portugal celebrará elecciones el próximo 24 de enero, como han votado en tiempos de pandemia en países como Estados Unidos, India, Francia, Alemania, Egipto, Croacia o Italia. Las elecciones son un momento sagrado de la democracia», ha afirmado el partido de Miquel Iceta en un comunicado hecho público este miércoles.

«Queremos recordar que la legislación vigente no contempla la suspensión de unas elecciones ya convocadas y que, de hecho, las elecciones han sido convocadas automáticamente y no por una decisión del Govern. Quien no ha convocado, no puede aplazar . El Govern está obligado a garantizar que las elecciones se celebran con las máximas garantías y debe promover la participación», añade el PSC. Así, los socialistas defienden que «la mejor garantía» para luchar contra la pandemia es disponer de un gobierno «sólido, estable y competente».

Finalmente, el PSC afirma esperar a que la Generalitat haga «caso» a su director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales que, según han recordado hoy, decía el lunes que celebrar las elecciones era posible. «Esperamos que no estén más atentos a las encuestas que a garantizar la celebración segura de las elecciones» . «Los y las socialistas catalanes somos en estos momentos la única garantía de cambio. Salimos a ganar las elecciones del 14 de febrero y creemos que estamos en condiciones de ganarlas con nuestro candidato Salvador Illa, se celebren cuando se celebren», concluye el PSC a dos días de la reunión de partidos previa a la decisión que, inicialmente, debe tomar el Govern y avalar la JEC.