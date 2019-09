Amenazado de muerte por un candidato de la CUP: «Esta noche mira bajo el coche» «He decidido mostrarlo para que su partido tome medidas», lamenta el analista Álex Dorado

El analista y consultor Álex Dorado denunció esta semana haber recibido amenazas de muerte por parte de un dirigente local de la CUP de la localidad de Montcada i Reixac (Barcelona). Según Dorado, el responsable de las amenazas es Albert Lameiro, quien fue cuarto a las listas de la formación antisistema en las elecciones municipales del 26 de mayo.

«Esta noche mira bajo el coche», le escribió Lameiro en un mensaje en Twitter. El dirigente de la CUP publicó este tuit como respuesta a un comentario de Dorado acerca de la detención, a principios de semana, de nueve miembros de los autodenominados «Comités de Defensa de la República» que, presuntamente, preparaban acciones terroristas en Cataluña.

Dorado, que no es miembro significado de ninguna formación política, detalló que no es la primera vez que es amenazado de muerte. No obstante, decidió denunciarlo al comprobar que el autor del intento de atemorizarle era un candidato político. «Que gente así esté en política y con posibles responsabilidades me da escalofríos. Así que he decidido mostrarlo para que su partido tome medidas», resalto.

Por el momento, la CUP de Montcada i Reixac no ha reaccionado al caso. En las últimas elecciones municipales, la CUP no obtuvo representación en esta localidad de la periferia de Barcelona. Así, los de Anna Gabriel se quedaron con 723 votos (el 4,8% del total). Los comicios fueron ganados por los Comunes y el PSC, con 7 y 6 de los 21 regidores de la localidad.