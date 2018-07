Querella contra el Ayuntamiento de Barcelona por el derrumbe de 144 nichos en el cementerio de Montjuïc Los familiares, muy indignados con la «nefasta gestión» municipal, denuncian delitos de daños, profanación, falsedad de documento oficial, prevaricación y malversación

Una cincuentena de familias afectadas por el derrumbe de 144 nichos del cementerio de Montjuïc de Barcelona el pasado septiembre han presentado este lunes una querella en los juzgados barceloneses por presuntos delitos de profanación de cadáver, daños, prevaricación y malversación. Los afectados, muy indignados y con un enorme sentimiento de impotencia y de que no les han hecho caso, denuncian varias negligencias de la autoridades municipales.

El trágico derrumbe de un bloque con 144 nichos tuvo lugar el pasado 15 de septiembre del año pasado, posiblemente por una mala conservación de las instalaciones y falta de mantenimiento, aunque todavía no se han detallado las causas. En ese momento, los restos óseos quedaron al descubierto y mezclados entre ellos. Técnicos municipales estuvieron recuperando los restos entre los escombros y clasificándolos, con una serie diversas irregularidades y dejaciones municipales que han llevado a los afectados interponer la querella.

A modo de ejemplo, las familias denuncian que los restos fueron removidos con retroexcavadores y recuperados en un primer momento por operarios, y sin antropólogos, arqueólogos o forenses. A posteriori, el Ayuntamiento les aseguró que ya había recuperado e inhumado de nuevo los restos, pero sin haber realizado pruebas de ADN que acrediten la correcta identificación ósea. Los familiares, algunos de los cuales tardaron días a ser avisados del suceso, tampoco fueron informados de la exhumación e inhumación de sus familiares ni han recibido explicaciones pertinentes.

Así, denuncian que el Ayuntamiento les argumentó que se trató de un hecho fortuito pero que el cementerio está muy mal conservado y que les ha presionado con indemnizaciones para intentar acallar todos los hechos. La situación es tal que casi un año después de los hechos supuestamente se han recuperado parte de los restos pero sin pruebas genéticas que confirmen que estén bien reconocidos y otros muchos que siguen de manera temporal resguardados en bolsas numeradas. Todo ello, denuncian con impotencia, sin explicaciones de las autoridades y entidades responsables por todo lo sucedido.

«Nos han vuelto a abrir el duelo»

La querella ha sido presentada, y explicada ante mañana a los medios de comunicación, por los abogados Miguel Durán y Miguel Ángel Durán del bufete Durán & Durán y José María de Palacio del despacho Palacio-Lassaletta Abogados, que desde un primer momento asumieron la defensa de los afectados y han unido sus esfuerzos, en una querella conjunta que creen que puede ampliarse. Los abogados y los familiares lamentan que a día de hoy es posible que no se puedan llegar a recuperar y recomponer todos los difuntos.

Al acto también han acudido una quincena de familiares afectados. Núria Miñana, una de las afectadas y portavoz del colectivo, ha lamentado que tras más de nueve meses del derrumbe aún desconocen dónde tienen a sus familiares. "Nos han vuelto a abrir el duelo y no podemos cerrarlo porque no sabemos donde están nuestros difuntos ni si nunca más podremos saber donde están". Podríamos llegar a entender el accidente inicial, pero no la gestión posterior nefasta", ha sentenciado.

Miguel Durán, que ha denunciado las explicaciones municipales "tibias y pobres" y que cree que algún representante tendría que dimitir por esto, ha recordado que los propietarios de nichos pagan tasa por el mantenimiento adecuado de las instalaciones y cuestionan, entre otros aspectos, si se han destinado los recursos pertinentes. "Es grave que sucediera el derrumbe, pero mucho peor la gestión nefastas que se ha hecho después", ha insistido.

La querella se dirige contra el presidente de Cementiris de Barcelona y concejal de Presidencia de Barcelona, Eloi Badia; el gerente de Cementiris de Barcelona, Jordi Valmañan, y la antropóloga que ha dirigido la exhumación, Dominika Nociarovà en nombre de 20 propietarios de los nichos.

Los afectados se han organizado a través de una plataforma, Plataforma para Afectados del Cementerio de Montjuïc, a través de la que ofrecen información y ayudan en asesoramiento legal.