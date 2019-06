Pintadas y excrementos contra el turismo en Barcelona Los vecinos critican la acción, un nuevo caso de turismofobia en la capital catalana

Vuelve el calor en Barcelona y con este los cruceros, los turistas y los casos de turismofobia que ya forman parte del paisaje de la capital catalana. Según denunciaron ayer varios vecinos de la zona cercana al Parque Güell, uno de los principales atractivos de la ciudad, han aparecido varias pintadas con el lema «Tourist go home» acompañados de bolsas con heces.

Des de la asociación de vecinos de la zona critican la acción y afirman desconocer quién puede estar detrás. Asimismo, el presidente de la entidad, Salvador Barrau, explicó a la televisión local Betevé que en otros puntos del barrio también se han hecho pintadas contra la llegada masiva de viajeros.

No obstante, el representante vecinal lamentó que la acción se ha llevado a cabo en una zona que precisamente usan los habitantes del barrio, no los turistas. Por otra parte, defendió que la mejor forma de luchar contra la masificación y los problemas de convivencia entre vecinos y turistas no es con pintadas y heces, sino con la regulación.