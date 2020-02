Atacan con pintadas independentistas la empresa del líder del PP en Barcelona

La empresa panadera que regenta Josep Bou, el líder del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, ha amanecido este viernes con grafitis en favor del independentismo, con el símbolo de la Corona o un 155 tachados y lemas como «el fascismo no prescribe», «Fuerza Nueva» o «Bou fatxa«.

El líder de los populares ha denunciado el nuevo ataque a las instalaciones de su empresa desde su cuenta de Twitter, ha recordado su compromiso por la creación de empleo y ha avisado de que «no dejaremos de luchar por una Cataluña unida«. Además, ha mostrado su »apoyo y agradecimiento« a sus empleados.

He trabajado duro toda mi vida, y con esfuerzo me he comprometido siempre con la creación de empleo. Así amaneció mi empresa el día de hoy.



Mi apoyo y agradecimiento a mis trabajadores!! Son mi mayor fuerza! No dejaremos de luchar por una #Cataluña unida!! pic.twitter.com/Fk3tWmXxVo