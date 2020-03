Vergès, consejera de Salud de la Generalitat catalana: «No se trata de pedir el rescate a no sé qué Ejército» El gobierno autonómico de Torra sigue con su cruzada política contra el Gobierno de España

D. Tercero Barcelona Actualizado: 20/03/2020 14:38h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El gobierno catalán sigue con su cruzada política contra el Gobierno de España. Cualquier excusa es buena para el nacionalismo y todas son útiles. También la lucha contra el coronavirus. El Ejército está trabajando en Barcelona (puerto y aeropuerto) para que el virus no se propague y en breve, tal y como adelantó ABC ayer, los militares instalarán (a petición de Ada Colau) un campamento para ayudar a los más pobres. Decisiones que tampoco son del gusto de la Generalitat.

No hay rueda de prensa de los portavoces de la Generalitat independentista, desde el inicio de la crisis sanitaria, que no sea utilizada para cargar contra las medidas adoptadas por el Gobierno. La de este viernes no ha sido una excepción. Los consejeros autonómicos Meritxell Budó, Miquel Buch y Alba Vergès han cargado contra la actuación del Ejército en Barcelona, al que también han menospreciado.

Budó (portavoz y Presidencia) ha pedido al Gobierno que cualquier actuación del Ejército sea comunicada «previamente» al gobierno catalán. También ha reiterado, como en los últimos días, que «esto no va de banderas o ideología», ni de una lucha ente «nacionalismos». Y ha sugerido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no sabe cómo afrontar la crisis sanitaria: «Desde Cataluña creemos que solo pararemos el virus si hacemos un confinamiento total de los ciudadanos».

Buch (Interior) ha entrado en la polémica por la presencia del Ejército (en concreto un batallón de la Unidad Militar de Emergencias) en Barcelona. Durante la rueda de prensa telemática, el consejero responsable de los Mossos d'Esquadra ha indicado que no le constaba la petición del Ayuntamiento de Barcelona para que los militares ayuden a los más desfavorecidos que duermen en las calles y que respetaba la «autonomía local» de los municipios.

Sin embargo, tras asegurar que no busca la «confrontación» entre las instituciones ha cargado duramente contra el Ejecutivo: «Desafortunadamente, el real-decreto (del Gobierno) del pasado fin de semana nos subordina al Estado español, sino (existiera el real-decreto) hubiéramos tomado más decisiones«.

En esta línea, Vergès (Salud) ha llegado a mofarse del Ejército. Preguntada si no creía conveniente que se pidiera ayuda a los militares para que instalasen hospitales de campaña y evitar en lo posible el «colapso» de los hospitales en Cataluña, situación augurada por la propia Generalitat, la consejera ha respondido con un despectivo: «No se trata de pedir el rescate a no sé qué Ejército».