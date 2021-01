Torra califica de «presos políticos» a los encarcelados de ETA

El expresidente de la Generalitat Quim Torra considera que los reos de la banda terrorista ETA son «presos políticos». Así lo afirmó Torra en un vídeo de apoyo a la manifestación organizada la semana pasada por la red de apoyo a los condenados por terrorismo «Sare». Torra aprovechó su mensaje para destacar los paralelismos entre el independentismo catalán y vasco.

«Queridos amigos vascos, pueblo hermano de Cataluña en su lucha por su libertad, quiero sumarme a esta gran jornada por la libertad de los presos políticos. Cataluña y Euskadi tenemos una historia comuna», afirmó Torra en un video mensaje difundido por esta entidad a favor de los presos y fugados de la banda terrorista.

«Tenemos muy presente el caso de todos los jóvenes en prisión. Os deseamos lo mejor, que persistáis, que no abandonéis la lucha, que resistáis y os enfrentéis, junto a los catalanes, a esta monarquía borbónica que no deja de ser el freno del anhelo de libertad de los dos pueblos», añadió en un mensaje en el que destacó la «historia común» de Cataluña y el País Vasco.

La movilización organizada por «Sare» el pasado nueve de enero congregó a miles de ciudadanos en 238 localidades vascas y navarras que reivindicaron el acercamiento de los presos de la banda terrorista ETA. Aprovechando la jornada, la entidad valoró los acercamientos de reclusos de los últimos meses como «importantes y significativos» pero «insuficientes».

Avui, arreu del País Basc hi ha mobilitzacions per a la llibertat i el retorn dels presos i exiliats polítics, i hi he volgut mostrar la meva solidaritat. Sempre endavant! Beti aurrera! #BideaGara@sare_herritarrahttps://t.co/U54bZ8m1JF