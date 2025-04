El Govern niega la implicación de los centros en la colocación de pancartas para pedir recreos en catalán

El departamento catalán de Educación, que dirige Josep González-Cambray , ha emitido ya su respuesta sobre su presunta responsabilidad en la instalación de las pancartas de la campaña 'No t'excusis' ('No te excuses') , impulsada por Plataforma per la Llengua - ONG del catalán acusada de espiar a los alumnos en el patio-, que se colgaron, coincidiendo con el inicio del curso escolar, en las verjas de varios centros educativos y en las que se denunciaba el escaso uso de la lengua autonómica fuera de las aulas, tal como avanzó ABC en su edición del pasado 13 de septiembre.

La asociación Hablamos Español presentó una queja ante la administración autonómica para que respondiera sobre si las direcciones de los colegios colaboraron en el despliegue de la campaña, si fueron advertidos por las autoridades para que retiraran los carteles o si «dentro del recinto educativo se dio difusión a esta campaña excluyente».

En la denuncia, la asociación indicaba que «si bien no tenemos constancia de que esta campaña haya sido promocionada en el interior de los centros, sí puede constatarse que las pancartas han sido enganchadas en los cierres de los recintos escolares junto a las puertas de acceso sin que se tenga conocimiento de reacción alguna por parte de los centros para retirar estos elementos, cuyo mensaje conminatorio y de reprobación hacia el uso de la lengua materna de muchos escolares, y oficial en Cataluña, es una muestra de xenofobia e impropia de figurar en dicho lugar».

En su respuesta, a la que ha tenido acceso este diario, el departamento de Educación se ha limitado a afirmar que la administración, a través de la Inspección educativa, ya ha informado a las direcciones de los centros sobre sus responsabilidades en estas cuestiones y ha negado también cualquier implicación en la difusión de la campaña por parte de los equipos directivos. Ha asegurado, por otro lado, que las acciones se realizaron fuera de los edificios escolares.

«Una clara muestra de cinismo»

«Las direcciones que se han puesto en contacto con la Inspección de Educación han sido informadas y orientadas sobre la normativa que afecta a estas circunstancias», apunta la consejería en el redactado. Respecto a posibles responsabilidades con las acciones denunciadas matiza que «en ningún caso han sido miembros del equipo docente o del propio equipo directivo los que han llevado a cabo estas actuaciones en los centros» sin entrar a valorar los hechos.

A juicio de Gloria Lago , presidenta de Hablamos Español, «la respuesta es una clara muestra de pasividad y cinismo. Dicen no saber si la campaña se ha difundido dentro de los colegios, y solo han informado sobre la normativa al respecto a los directores que les han preguntado. Intentan desmotivarnos pero no lo van a conseguir ».

