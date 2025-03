EFE / Vídeo: La OMS suspende temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19 - AT

Fracasa el ensayo de Oriol Mitjà: la hidroxicloroquina no previene el coronavirus El antipalúdico que utilizaba en su estudio no logra que las personas expuestas a la enfermedad no acaben infectándose

Ni ha demostrado eficacia para combatir la Covid-19 ni tampoco para prevenir el contagio en aquellos pacientes que han estado en contacto con la infección. La hidroxicloroquina , el antipalúdico utilizado por el infectólogo catalán Oriol Mitjà en su estudio y con el que esperaba demostrar que podía realizarse una profilaxis preexposición (Prep) similar a la del sida, en el caso del coronavirus no ha logrado reducir el riesgo de que las personas expuestas al virus se infecten. Así lo reconocía el propio investigador catalán, que el presidente de la Generalita, Joaquim Torra, nombró asesor del Govern en la crisis al principio de la pandemia, en unas jornadas sobre enfermedades emergentes que se celebraron el pasado 9 de junio en Barcelona. Lo admitía ante la prestigiosa revista "Science". "No se ha observado una diferencia significativa en el porcentaje de personas que desarrolló la enfermedad entre ambos grupos (los que tomaban el tratamiento y los que no)", confirmó el infectólogo a la publicación.

Primero cayó el darunavir

La investigación se planteó inicialmente demostrar la efectividad de dos fármacos en diferentes grupos de pacientes: el antiviral darunavir, que se pretendía administrar a 199 infectados por Covid-19 con la intención de demostrar que es capaz de reducir la carga viral, y un antimicrobiano, la hidroxicloroquina, que se suministraría a cerca de 3.000 contactos (acabaron siendo 2.300) para demostrar su función protectora, es decir, comprobar si consigue evitar que éstos desarrollen la enfermedad.

Tal como avanzó ABC en su edición del pasado 16 de abril, el primer fármaco cayó del estudio tras demostrarse su falta de eficacia ante la Covid-19, por lo que el ensayo catalán se centró exclusivamente en el uso de la hidroxicloroquina, que sí mostró inicialmente eficacia in-vitro contra el coronavirus y que se administró a dos grupos de personas, las que estaban en una fase inicial de la infección y a los contactos.

El infectólogo presentó el pasado día 9 en una jornada científica celebrada en la capital catalana algunos de los datos del estudio, que finalmente se realizó sobre una muestra de 2.300 pacientes. En el marco del encuentro, Mitjà se mostró partidario de que “se den a conocer los resultados para que no se administre hidroxicloroquina de manera innecesaria y, según qué casos, perjudicial”, así lo avanzó el infectólogo a El Independiente. Consultado por este diario, el investigador rehuyó dar más explicaciones sobre los resultados de su ensayo. "No podemos comentar los resultados hasta que no estén publicados, tal como apunta el artículo", precisaron a ABC fuentes de su equipo.

En el ensayo participarons 350 personas con Covid-19 y 2.300 contactos de personas infectadas. Se hicieron dos grupos: a uno se les administró el antipalúdico y a otro no. Se les hizo un seguimiento telefónico para ver si evolución. Finalmente se vio que no había diferencias significativas entre los que lo tomaron y los que no.el 6,2% en el grupo de control y el 5,7% en el grupo al que se le administró el antipalúdico, acabaron infectándose. Él mismo reconoció en el encuentro en Barcelona la falta de resultados.

La hidroxicloroquina se dio a conocer después de que el presidente de los EE. UU. Donald Trump declarara públicamente haberla tomado para protegerse de la infección. Sin embargo, las alarmas saltaron cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) ordenó suspender de forma «temporal» y por «precaución» un gran estudio que había en marcha basado en este fármaco. Una investigación publicada días antes en The Lancet sobre una muestra de casi 100.000 pacientes y en la que se evidenciaban los efectos adversos de este antipalúdico (más riesgo de muerte y de complicaciones cardiacas), llevó a las autoridades sanitarias europeas a congelar el uso de esta sustancia. Francia también lo prohibió.

La OMS rectificó

Pese al posicionamiento de la OMS, que finalmente, tras demostrarse errrores en el artículo científico, rectificó, y del país vecino, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios decidió «investigar sus efectos» pero no frenar los ensayos en marcha al entender que las conclusiones no son «suficientemente sólidas».

Cataluña, sin embargo, se desmarcó de las autoridades estatales y optó por desaconsejar su uso . Tal como avanzó ABC el pasado 29 de mayo, en una nota publicada en el canal Salud de la Generalitat, las autoridades sanitarias apuntaban que ante la falta de evidencia de que esta sustancia sea efectiva contra la Covid-19 y tras constatar sus efectos adversos «no se recomienda su uso sistemático, con o sin azitromicina, en el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2». El ensayo de Mitjà supone otro revés para la posible viavilidad de este fármaco como arsenal terapéutico para la Covid-19.