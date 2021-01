«Fátima dice que ese viaje a Omán ha sido el mayor error de su vida» La abogada de la joven española condenada a cadena perpetua en Omán cuenta a ABC la situación desesperada de Fátima

El caso de Fátima, la española de 21 años condenada a cadena perpetua en Omán acusada de tráfico de drogas, ha generado un gran impacto en los últimos días. La joven lleva más de dos años en prisión, obligada a usar burka y prácticamente incomunicada. Desde España, su familia trata a toda costa de lograr su repatriación y ha contactado con el Parlamento Europeo, el Ministerio de Exteriores y hasta con el Papa Francisco. ABC ha hablado con su abogada, Mónica Santiago (Vosseler Abogados), para conocer en qué punto se encuentra su caso.

El caso de Fátima ha conmocionado a muchos. ¿Cómo llegó a sus manos?

La madre llegó hace un mes al despacho, entonces empezamos a indagar. Actualmente tenemos una sentencia firme desde septiembre que ha pasado por dos instancias, condenándola de forma firme a cadena perpetua por pertenecer a una banda internacional de tráfico de drogas. Cuando yo cogí la causa vi que la sentencia ya era firme desde principios de septiembre. Ella está en prisión desde el 12 de agosto de 2018, casi dos años y medio.

¿Qué opciones hay de traerla?

Actualmente no hay ningún convenio de extradición con Omán, tampoco de sentenciados para que cumplan sus condenas aquí. Ella sería la primera. Solucionar este caso pdría ser tan fácil como hacer una llamada de teléfono, pero también entran en juego las relaciones entre ambos países, incluyendo las relaciones consulares y diplomáticas.

¿Qué le pasó a Fátima? ¿Cómo acabó en Omán con siete kilos de morfina?

Fátima fue detenida con siete kilos de morfina en la habitación de su hotel y el consulado le facilitó a su madre una lista de profesionales legales. Uno de ellos era español y fue el que eligió su madre. Para ellas era el abogado que gestionaba el caso, hasta que hace poco vimos que no era abogado, ni allí en Omán ni aquí en España. Cogió el caso de Fátima, se puso de cara visible, gestionó las colectas que se hicieron en el entorno de la chica pero ni sabemos dónde ha ido el dinero exactamente.

¿Entonces quién llevaba su caso hasta ahora realmente?

El caso lo llevaba un despacho en Omán, que incurrió en negligencias profesionales de todo tipo, como presentar el recurso ante el Tribunal Supremo de Omán fuera de plazo. Es un error garrafal, más aún cuando tu cliente está en prisión.

Era muy joven para acabar en un país como Omán con esa mercancía...

Ella en 2016 tuvo una debacle personal fruto de la ruptura de la pareja de sus padres. Hasta entonces era una chica muy potente, con muchas aspiraciones, que despuntaba por su oratoria, metida en asociaciones de todo tipo… Todo el mundo la conocía y era deportista y muy sana. En 2016 cambió su forma de vestir y su imagen angelical y rompió con sus amigas de siempre. Empezó a juntarse con gente muy poco recomendable, que la captó en un momento de vulnerabilidad.

¿Y sus padres?

Su madre no atendía la situación por la que pasaba su hija adolescente. Fátima estaba rodeada de gente poco recomendable que le plantea hacer esto con la morfina. Y ella accede. Dice que ese viaje a Omán fue el mayor error de su vida. Ella, en su ego adolescente. pensó que podría, y se arrepintió antes de hacerlo.

Entonces llega a Omán diciendo a su madre que se iba de fin de semana con una amiga...

Cuando llega a Omán, se ve en el hotel, ve que es un error y antes de que la Policía la encuentra entra en conciencia, y empieza a desistir. Mandó mensajes a su contacto español. Desde España le dicen que no se vaya a la habitación, le prometen que vendrán y cogerán la mercancía y ella acepta. En ese esperar, durante esa noche, entra la policía en la habitación y la encuentra con los siete kilos de morfina.

Ella colaboró con los agentes.

Ella les dijo que vendría una persona a recogerla y que les daría toda la información. Gracias a ello, detienen a la otra persona que llegó. A pesar de todo, es juzgada y condenada a cadena perpetua en primera y segunda instancia.

¿Cómo es su vida en prisión?

Según lo que me explica, la obligan a rezar cinco veces al día, aunque no es musulmana, ella es cristiana. Tiene que ir tapada con burka porque dicen que si no provoca a los funcionarios. Va toda de negro, de los pies a la cabeza, solo se le ven los ojos.

¿Cómo contacta con los suyos?

Solo puede llamar si la familia le trae tarjetas de teléfono. Dependemos de la embajada para que le lleven comida o dinero. Además, desde que la condena es firme, el trato en prisión ha ido a peor. Allí consideran que ha atacado la vida de los omaníes y está muy mal vista. La prostitución y las drogas son los delitos peor vistos en Omán. De hecho, hasta su despacho de abogados considera indigno defenderla.

¿Cuál es su estado de ánimo?

Ella ahora mismo está mal, muy mal, tanto que aún no he tenido valor de decirle que su condena es a cadena perpetua. Es impensable que la información le llegue dentro de la cárcel. Cuando Fátima pierda la esperanza será una bomba de relojería. Cuando hable con ella le meteré una inyección de confianza y tranquilidad. No tiene tratamiento médico ni psiquiátrico, hasta hace cuatro días no entendía ni el idioma. Es la única europea de la cárcel, por suerte hay algunas filipinas en la prisión con las que puede hablar en español.

¿Es la única española allí?

Ahora mismo hay otro español preso en Omán, su captador, que tiene 30 años, organizó todo esto y no es lo mismo que el caso de Fátima, no tiene nada que ver, no lo podemos poner en el mismo saco. No es lo mismo estar en una habitación con siete quilos que estar en una organización dedicada a esto. Por no hablar del desistimiento y la colaboración con la policía, que son dos atenuantes como una catedral.

Han hecho gestiones a nivel político.

Nosotros hemos presentado una reclamación a través del grupo español en el Europarlamento. La han firmado todos los partidos españoles excepto Ciudadanos, Vox y el PP, que dicen que no entran en temas de drogas. Una vez esto culmine se debatirá en el Europarlamento si se abre una negociación con Omán. Por otro lado, tenemos el mismo proceso en el Congreso. Antes de eso, hemos tenido una primera reunión con la Ministra de Exteriores, que me consta que está en ello y tiene predisposición.

¿Han probado en otras instancias?

También hemos presentado una carta al Papa, ya que Francisco y el ministro de Asuntos Religiosos de Omán fueron compañeros de doctorado en Alemania. No quiero que el papa haga nada, pero con que le escuche, ya nos ayudaría mucho. Fátima es católica, está bautizada y para ella sería un impulso saber que eso ha llegado a Roma.