Colocar boca abajo a los pacientes con Covid-19 grave reduce la necesidad de intubación y la mortalidad

Colar boca abajo (en decúbito prono) a los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda causada por el Covid-19 y tratados con oxigenoterapia de alto flujo reduce la necesidad de intubación y mortalidad. Así lo demuestran los resultados de un ensayo clínico internacional, en el que participa el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y coordinado por el Hospital Universitario de Tours (Francia). El trabajo, publicado en la revista 'The Lancet Respiratory Medicine', costata que esta práctica evita en algunos casos intubaciones y mejora la ratio de mortalidad.

El beneficio de colocar a los pacientes en decúbito prono para intentar mejorar la respiración en estos pacientes intubados en las UCI se conoce desde hace más de diez años. Sin embargo, hasta ahora no existía evidencia científica de la eficacia de esta técnica en pacientes no intubados, algo especialmente importante durante los picos de la pandemia en que pueda haber escasez de respiradores . «Esta es la primera gran investigación que analiza los beneficios de un cambio de posición en pacientes despiertos y que no necesitan de un respirador, es decir, que respiran espontáneamente por sí mismos, como parte del tratamiento en pacientes Covid-19», afirma el doctor Oriol Roca , coordinador médico de la UCI del Hospital Universitario Vall d'Hebron e investigador del grupo de investigación en Shock, Disfunción Orgánica y Resucitación (SODIR) del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR). Roca ha sido uno de los investigadores que han participado en el trabajo internacional.

Muestra de 1.126 pacientes

En el ensayo participaron 1.126 pacientes ingresados entre abril de 2020 y enero de 2021 . La mitad formaban parte del grupo control, a los que se les trataba con el protocolo habitual, y la otra mitad se incluía en el grupo experimental, a quienes se les posicionaba en decúbito prono durante al menos una hora al día, en un mínimo de dos sesiones de 30 minutos, y con una media de 5 horas diarias.

En el grupo control, el 46 por ciento de los pacientes necesitaron intubación o tuvieron un pronóstico fatal hasta 28 días después de la inclusión en el estudio. Este porcentaje se reducía hasta el 40 por ciento entre los pacientes del grupo experimental, que habían pasado un tiempo en decúbito prono. Eso no es todo, ya que todos los indicadores de respiración mejoraron en gran medida ya durante la primera sesión -de 3 horas de media-, y la mejora se mantenía al volver a posición supina.

Menos necesidad de respiradores

El hecho de evitar la intubación reduce el riesgo de sufrir complicaciones por esta causa y también implica un beneficio colectivo al tener menos necesidad de uso de respiradores, uno de los equipamientos con menos disponibilidad en muchos países.

Además, entre los que estuvieron en decúbito prono durante al menos ocho horas diarias, sólo el 17 por ciento de los casos terminaron en intubación o muerte, por un 48 por ciento en los que pasaron menos de este tiempo. Así, parece que podría haber una relación entre la cantidad de horas posicionados en decúbito prono y la mejora del pronóstico clínico.

Estos resultados abren numerosas perspectivas de investigación , tales como la evaluación de los beneficios a largo plazo, los factores que favorecen la buena tolerancia a largas sesiones en decúbito prono, los factores que predicen el éxito de la técnica y su estudio en otras infecciones pulmonares además del Covid-19.

El estudio, que implicó la colaboración de 42 centros, dos de ellos españoles (el Hospital Vall d'Hebron y el Hospital del Mar de Barcelona), concluye que el uso de esta medida de apoyo es segura y muy sencilla de aplicar y no ocasiona ningún tipo de coste , mejorando directamente el pronóstico de los pacientes. Se comprueba que no hay riesgos asociados en relación a la falsa confianza en un aumento puntual de oxigenación asociado al uso del decúbito prono que ocasione un retraso en la decisión de intubar de aquellos pacientes que no evolucionan favorablemente con la oxigenoterapia de alto flujo, ni un aumento en la frecuencia de efectos secundarios en comparación con el grupo que no se pronó, aseguran fuentes del hospital barcelonés.

«Proponemos, por tanto, realizar un cambio en la práctica clínica actual para incorporar este tratamiento como parte de la rutina médica para los pacientes Covid con insuficiencia respiratoria aguda que necesiten oxigenoterapia de alto flujo», concluye Roca.