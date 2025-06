Un juzgado vuelve a rechazar levantar la suspensión cautelar de la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años de Barcelona

El Juzgado de Instrucción 12 de Barcelona ha rechazado de nuevo levantar la suspensión cautelar de la eutanasia solicitada por una joven de 24 años, Noelia, tal y como pedía la Generalitat. La resolución, consultada por ABC, sostiene que hay que esperar a que recaiga sentencia firme sobre la petición de muerte asistida, que su progenitor, representado por Abogados Cristianos, recurrió ante los tribunales.

El pasado mayo, la juez ya se pronunció en contra de levantar la suspensión cautelar y ahora, en una nueva resolución, fechada el pasado 11 de junio, mantiene la misma decisión y desestima el recurso al apuntar que las «medidas cautelares estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que se hayan acordado». Por su parte, a través de un comunicado, Abogados Cristianos ha valorado positivamente la decisión: «No podemos tolerar que las administraciones públicas dediquen el dinero de todos para poner fin a vidas de personas vulnerables», han apuntado en referencia al recurso del Govern.

Cabe recordar que fue en agosto del año pasado cuando un juzgado paralizó 'in extremis' la muerte asistida de Noelia, que obtuvo el aval médico para ello. Fue su padre quien argumentó que la medida, de no paralizarse de forma cautelar, supondría un «perjuicio irreparable». Apuntó, además, que su hija, con trastorno límite de la personalidad, y sin movilidad en las piernas por una lesión medular tras un intento de suicidio, no padece un una enfermedad grave e incurable o una condición grave, crónica e imposibilitante que le cause un sufrimiento intolerable, «condiciones estrictas bajo las cuales se puede conceder la eutanasia».

Este pasado marzo, el Contencioso Administrativo 12 de Barcelona avaló la eutanasia, tras escuchar tanto a la solicitante, como a los expertos médicos que la evaluaron, en una vista que se celebró a principios de mes. En la misma, la Fiscalía respaldó también su muerte asistida, al considerar que la chica había tomado la decisión de forma «libre y autónoma», lo que después secundó la magistrada. En su sentencia inadmitió así el recurso del progenitor contra la resolución del pleno de la comisión de garantías y evaluación de Cataluña favorable a su aplicación.

El fallo apuntó que el padre carece de legitimidad para impugnar la eutanasia de su hija, y rechazó que la joven careciese de capacidad para tomar la decisión, tal y como alegó este. Tras ello, el padre recurrió la decisión, presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para tratar de paralizarla. Mientras tanto, solicitó mantener las cautelares. Ahora, la juez las mantiene, y el caso se encuentra a la espera de la resolución de ese recurso, que es a lo que pide esperar la magistrada: a que exista una sentencia firme.