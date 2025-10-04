Tierra Brava, cocina que domestica la naturaleza indómita y salvaje del producto de km 0

El verdadero éxito es un altiplano y no una cumbre, porque lo importante es mantenerse allí arriba con el cariño del público. Tierra Brava, uno de los siete estandartes gastronómicos del grupo Somos Esencia, acaba de renovar su carta y también incorpora coctelería de autor y sesiones de DJ los viernes y sábados por la noche para alargar la sobremesa con la intención de mantenerse en la cima como referencia gastronómica de calidad a precios competitivos en el Ensanche barcelonés.

El hecho de que un restaurante se ubique en el corazón del Mercado del Ninot, en la calle Casanova 133, y que se llame Tierra Brava con una directa alusión a la naturaleza indómita y salvaje, invita a ser descubierto para quienes no lo conozcan todavía, porque es garantía de que sus productos son verdaderamente frescos y de temporada, puesto que recorren sólo unos metros desde los proveedores hasta la cocina. Hasta tal punto llega la simbiosis con el mercado, que una de sus paredes en la zona inicial de la sala es de cristal y se divisa el ajetreo en las paradas del Ninot.

Entre las nuevas incorporaciones en la carta destacan platos como la raya a la meunière, el delicioso arroz de butifarra del perol con yema curada y colmenillas rellenas de foie que sorprendentemente estallan en la boca del comensal, o el sorprendente tataki de lomo curado con mantequilla Café Paris, que combinan tradición y vanguardia con una ejecución refinada. Además, también incorpora una nueva carta de coctelería de la mano de liQuid y SIPS, considerado uno de los mejores bares del mundo según The World's 50 Best Bars.

De los entrantes destaca el ceviche de gamba roja, crema de aguacate, lima y torrezno y la flor de alcachofa a la brasa con butifarra del Perol, yema curada y foie. Y de postre, exquisito el tiramisú de pistacho es el colofón ideal por su untuosidad, ligeramente salado y visualmente irresistible, una reinterpretación de un clásico italiano con mirada contemporánea.

Alex Mitats, director general del grupo Somos Esencia, ha señalado que «hemos apostado por evolucionar el concepto de éxito que ya teníamos en Tierra Brava. El objetivo -añade- es lograr que se establezca una conexión entre un producto de cercanía, una propuesta gastronómica honesta y de calidad y un público cercano que busque un lugar en el que disfrutar con la comida, y a partir de ahora, de nuestra nueva oferta de coctelería de autor de la mano de cy Marc Álvarez».

Además de unos arroces cocinados en horno de carbón que ya se han consolidado como uno de los grandes emblemas de la casa, la nueva carta mantiene intacta la filosofía de Tierra Brava: una cocina de calidad, sin artificios ni pretensiones, donde cada receta nace del respeto al producto y del deseo de sorprender sin perder la esencia.

En esta nueva etapa, la propuesta gastronómica se ha enriquecido con platos como la cazuela de quesos fundidos, un entrante caliente y meloso que invita a compartir desde el primer momento. Le sigue el tataki de lomo curado con mantequilla Café Paris, que aporta una mezcla intensa de sabor y textura, con una inspiración clásica reinterpretada con audacia.

En el apartado de pescados, destaca la raya a la meunière con una salsa tradicional francesa que potencia la nobleza del producto. En carnes, la pluma ibérica a la brasa es una apuesta segura: jugosa, sabrosa y con ese punto ahumado que solo la brasa aporta. Para los amantes de la pasta, los rigatonis trufados son pura indulgencia: cremosos, aromáticos y pensados para disfrutar sin medida. Y si se trata de arroces, la carta incorpora dos nuevas versiones que merecen mención: el arroz de pulpo, profundo y lleno de matices marinos, y el comentado arroz de butifarra, un homenaje al recetario catalán que lleva el producto local a un nuevo nivel.

Como novedad, también se suma la colaboración con liQeat, que ha diseñado una carta exclusiva de 7 cócteles pensados para acompañar cada momento en el restaurante. Desde combinaciones frescas y herbales como Esencia, con gin, vino malvasía, sirope de limón y crema de miel, hasta propuestas más intensas y complejas como Tierra, que fusiona ron, whisky, fino sherry, boletus y vainilla. También hay espacio para creaciones con un punto picante y exótico como Sonora, a base de tequila, jalapeño, lima y espuma de higo chumbo, o versiones contemporáneas como el Beetmary, una vuelta de tuerca al clásico Bloody Mary con tomate, remolacha y vodka.

Esta apuesta refuerza la nueva visión de Somos Esencia, que se convierte en el primer grupo gastronómico local en integrar de forma transversal la coctelería personalizada y temática en sus espacios, así como en ofrecer alternativas sin alcohol creativas y de calidad. Esta línea también se encuentra en otros de sus locales como Agua, Brisa y Barraca.

Cabe señalar la renovada programación de música en directo. Cada semana, los clientes del restaurante podrán disfrutar de sesiones con música y actuaciones de artistas emergentes, además de jam sessions improvisadas impulsadas por Seagrams, generando noches con un ambiente vibrante y lleno de energía.

Además, de martes a viernes está disponible un menú ejecutivo por 25 euros muy completo y variado y los domingos un menú festivo con elección de arroces por 40 euros. De martes a jueves, el establecimiento cierra a la 1 de la noche y los viernes y sábado a las 2 para alargar la sobremesa con las sesiones musicales. Somos Esencia es una familia gastronómica con más de treinta años de experiencia en el sector en Barcelona y que lidera siete restaurantes: Tierra Brava, Brisa, Agua, Bar Bauma, Barraca, Fauna Café y GatoPardo.

