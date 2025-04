El Tast a la Rambla vuelve a plaza Cataluña y premia a Carles Gaig

Segundo año del Tast a la Rambla en plaza Cataluña. Una treintena de restaurantes con cuatro estrellas Michelin y ocho soles Repsol y seis pastelerías se reúnen entre el 8 y el 11 de mayo para situar la gastronomía en la agenda barcelonesa. En su onceava edición, el evento que promueve Amics de la Rambla y organiza GSR cuenta con el apoyo del ayuntamiento, Prodeca (entidad agroalimentaria de la Generalitat) y los Centyos de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, las comunidades de Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia con Estrella Damm como patrocinador oficial tentará al visitante con tapas a seis «tokers» (seis euros).

La apertura del 8 de mayo tendrá como acto central el premio Tast a la Rambla a Carles Gaig, cuarta generación de una saga de restauradores que se remonta a 1869. Se le reconoce el equilibrio entre tradición e innovación y la divulgación de la cocina catalana en Barcelona, Singapur o Andorra: «Hago lo que me gusta. Soy un enamorado de los mercados de Barcelona. Podría estar tranquilamente jubilado, pero quienes me aprecian me dicen que ni se me ocurra. ¡Tenemos Carles Gaig para rato!», bromeó el chef.

Como no solo se trata de comer sino de aprender a comer, el Tast a la Rambla organiza demostraciones de cocina y talleres de cata de forma gratuita en dos espacios de «showcooking». El 8 de mayo la sesión corre a cargo de la Comunidad Valenciana; el 9 será el turno de Murcia con Pedro Buitrago y María José Pagán, chefs del restaurante Tandem; el 10, enmarcado en la designación de Cataluña como región Mundial de la Gastronomía 2025, demostración gastronómica con cata de vinos y aceites DOP; el 11 la Raíz Culinaria de Castilla-La Mancha presenta la cocina de sus cinco provincias: Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ciudad Real y Albacete. La vocación didáctica se completa con 'La proximidad del producto': varios chefs de Barcelona -desde la cocina tradicional a la innovación- compartirán recetarios con los aficionados.

El Tast la Rambla espera volver pronto a la ubicación original cuando culmine reforma del paseo. Como apuntó Iván Pera, comisionado del Pacte per Ciutat Vella, las obras avanzan a buen ritmo. Se acaban las del tramo Gótico y comienza la segunda fase del Raval que durará diez meses. La Rambla renovada, explicó Pera, unirá el centro y el Raval con la nueva plaza de la Gardunya de punto cultural. Un itinerario que contempla la reapertura del Capitol, el centro digital de la Foneria dels Canons, la recuperación de la iglesia de Sant Sever y el Moll de Drassanes. Mientras eso llega, «el espíritu ramblero del Tast vivirá un exilio dorado en plaza Cataluña».

