SHAMBHALA

Google y el Govern dejan a Antich sin trucos

Al que decía que era el único exdirector de 'La Vanguardia' que se había reinventado se le desmonta el chiringuito sin el patrocinio público y una vez puestas las furcias de cara a la pared

Artículos de Salvador Sostres en ABC

Salvador Sostres

Salvador Sostres

El «mig amic» Antich, director de Elnacional.cat, agit-prop total, que pasó de valido del PP a ariete del independentismo, y que como el padre de Peret en la canción, «inclús li havia venut 'trajos' a algun guàrdia civil», ha ido perdiendo las subvenciones ... de las también pedidas administraciones independentistas y ha visto cómo le caía sensiblemente tráfico desde que Google ha cambiado su algoritmo para frenar a las webs sensacionalistas del perro come puta. «Diente de oro» se está quedando sin trucos. ERTE mediante, regresa a la realidad.

