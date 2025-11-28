Suscribete a
shambhala

Los caramelos de Salvador

Es más de izquierdas que Pedro Sánchez pero también más afable. Menos beligerante en las formas, más ambicioso en el fondo. No le basta una parte, lo quiere todo

Illa, durante una reunión del Govern
Salvador Sostres

Cuántos años hace que un catalán no es presidente del Gobierno? Salvador Illa lo sabe. Su manera de gobernar Cataluña es una manera de entender España. Da forma a su presidencia de la Generalitat como quien sabe que no es la última parada de su ... largo viaje. Es más de izquierdas que Pedro Sánchez pero también más afable. Menos beligerante en las formas, más ambicioso en el fondo. No le basta una parte, lo quiere todo.

