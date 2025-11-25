Suscribete a
ABC Premium

shambhala

Carlos Pérez Laporta, uno de los nuestros

'Nacidos para vivir' se ocupa de muchos temas en sus distintos capítulos pero por debajo hay un hilo que los cose y es el de que la generosidad y la gratitud son las dos grandes virtudes pero que siempre estamos solos

Artículos de Salvador Sostres en ABC

Protección Civil de la Generalitat activa el plan especial de emergencias en Cataluña por fuertes vientos: zonas donde se superarán los 90 km/h

Carlos Pérez Laporta
Carlos Pérez Laporta
Salvador Sostres

Salvador Sostres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Carlos Pérez Laporta ha publicado 'Nacidos para vivir'. Es un libro sobre el sentido moral de la existencia. Es un libro filosófico, católico, cercano, pero de la cercanía que conforta al que se equivoca y no de la que justifica el error. No es ... un manual de autoayuda, pero ayuda a entender lo que pasa y lo que nos pasa, y a cada edad, los capítulos se leen de una manera distinta, y te interpelan según tu etapa vital y tu madurez. Es un libro total, que lo explica todo y que te explica a ti en las distintas fases de tu vida. No hace falta leerlo seguido, se puede abrir por cualquier página. Aunque seguramente la editorial quiere venderlo entre los jóvenes, también es un libro postrero que ayuda a hacer balance cuando muchos años han pasado ya por ti.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app