Chambacú, alta cocina latinoamericana con raíces precolombinas, herencia colonial e influencia africana

El restaurante barcelonés del chef Santiago Sánchez Arango dispone de un espacio de comida callejera y cócteles y la sala Memoria de reflexión gastronómica del mestizaje que da sabor a América

Puente gastronómico entre el mar de Cambrils y la montaña del Valle de Arán

El chef Santiago Sánchez Arango practica una cocina que es la fusión de las distintas influencias culturales latinoamericanas
El chef Santiago Sánchez Arango practica una cocina que es la fusión de las distintas influencias culturales latinoamericanas
Barcelona

Varios conceptos se unen en Chambacú, restaurante de la calle Muntaner,185, para ofrecer una propuesta gastronómica única en Barcelona. Pese a que su chef y propietario, Santiago Sánchez Arango, es de origen colombiano, practica una cocina que es la fusión de las ... distintas culturas latinoamericanas, fruto de rescatar la memoria gastronómica indígena precolombina con las influencias de la colonial criolla y la herencia africana procedente del esclavismo. El resultado es un desfile de platos que integran el compendio del mestizaje que da sabor a América, primorosamente emplatado, maridado y relatado para lograr una experiencia ampliada.

