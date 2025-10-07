Suscribete a
Puigdemont obligará a Illa a asumir que los inmigrantes tengan que hablar catalán

Los posconvergentes dejan en el aire su apoyo a Sánchez en función de la actitud del 'president' catalán

Junts desgastará al PSC en el Parlament aprovechando la debilidad de Pedro Sánchez

Puigdemont con Illa en la sede de la Generalitat en Bruselas
Puigdemont con Illa en la sede de la Generalitat en Bruselas Jasper Jacobs / EP

Joan Guirado y Daniel Tercero

Madrid

El debate de política general de Cataluña, que arranca este martes en el Parlament, constituye una auténtica prueba de fuego para el 'president' de la Generalitat, Salvador Illa. No tanto por el hecho de ganar o perder el debate, que también, si no por todo ... aquello a lo que se vea obligado a asumir para contentar a Carles Puigdemont y ablandar la tensa relación entre Junts y el PSOE.

