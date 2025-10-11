Protección Civil pide evitar desplazarse a las comarcas de Tarragona ante el riesgo de fuertes lluvias

Protección Civil ha pedido evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios a las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona) ante el episodio de fuertes lluvias previsto para este sábado por la tarde y que durará hasta domingo por la mañana.

Lo ... ha dicho la responsable de operaciones de Protección Civil, Cristina Vicente, en declaraciones a los medios, y ha puesto énfasis en no cruzar ríos ni rieras en previsión de crecidas súbitas, ni siquiera en coche.

También ha descartado, con la situación actual, enviar una alerta a los móviles de la ciudadanía: «De momento no hemos valorado que se tenga que hacer este envío a los móviles». Noticia Relacionada Aviso rojo en Alicante y Murcia por la dana Alice, y naranja en varias comunidades afectadas J. Palomo El organismo meteorológico ha actualizado la última hora del temporal que afectará a la Península Ibérica al menos hasta el lunes Hasta las 19 horas, el teléfono de emergencias 112 sólo ha recibido cuatro llamadas relacionadas con el episodio de lluvias y Bombers de la Generalitat no ha registrado ninguna incidencia, según informa Protecció Civil en un comunicado. El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha situado a las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona) en peligro alto por intensidad de lluvia y ha indicado que el grueso de precipitaciones más intensas se esperan durante la noche del sábado y hasta el domingo por la tarde, informa Ep. Se espera que se puedan superar los 40 litros de agua por metro cuadrado en 30 minutos por la intensidad de las precipitaciones a partir de mediodía y una acumulación de lluvia con más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas. Además, el aviso de peligro es de nivel moderado en otras cuatro comarcas de Tarragona: Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre y Terra Alta y se mantiene activo el plan Inuncat, atendiendo a las previsiones de lluvias muy intensas durante el fin de semana y hasta el lunes por la mañana.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión