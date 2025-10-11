Suscribete a
Prisión provisional para el presunto autor de la muerte a tiros de su yerno, un agente de los Mossos

El hombre detenido, de 78 años, se entregó a la policía

Un hombre mata a tiros a su yerno, agente de los Mossos, en plena calle en Lérida

Lugar en el que el agente fue abatido
Lugar en el que el agente fue abatido efe

Barcelona

El juzgado de guardia de Lérida ha decretado este sábado prisión provisional y sin fianza para el presunto autor de matar a tiros a un agente de los Mossos d'Esquadra este pasado miércoles en Lérida, informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ( ... TSJC) vía 'X'. El hombre detenido, de 78 años, era el suegro de la víctima.

