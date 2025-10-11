Prisión provisional para el presunto autor de la muerte a tiros de su yerno, un agente de los Mossos

El juzgado de guardia de Lérida ha decretado este sábado prisión provisional y sin fianza para el presunto autor de matar a tiros a un agente de los Mossos d'Esquadra este pasado miércoles en Lérida, informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ( ... TSJC) vía 'X'. El hombre detenido, de 78 años, era el suegro de la víctima.

El homicidio se produjo este miércoles por la tarde en el barrio de Cappont de Lérida, en la calle Doctora Castells, y el presunto autor fue detenido en el lugar de los hechos. Según confirmaron fuentes policiales a ABC, la víctima era un agente de los Mossos d'Esquadra. Según las primeras informaciones, los disparos se produjeron a las 15.24 horas, tras lo que varios testigos alertaron al teléfono de Emergencias 112.

Rápidamente, varias dotaciones del Cuerpo así como tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se desplazaron hasta la zona. Allí localizaron el cuerpo sin vida del hombre y también al presunto homicida, que se entregó a la Policía, tras ser localizado en el lugar de los hechos. Sobre la víctima, fuentes conocedoras indican a este diario que se trata de Víctor Sanz, un agente de la 17º promoción del Cuerpo, destinado en Mollerusa y «muy querido» por sus compañeros. Deja dos hijas, menores de edad.