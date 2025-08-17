Suscribete a
ABC Premium

Radicalización yihadista en cárceles: «Lo que ocurre en prisión no tiene por qué tener recorrido fuera»

Los Mossos detectaron 159 casos de posible radicalización en 2024

«Sólo el 50 por ciento de la célula de Ripoll consumió propaganda yihadista»

Un detenido en una operación antiyihadista en Barcelona
Un detenido en una operación antiyihadista en Barcelona EFE
Elena Burés

Elena Burés

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La lucha contra la radicalización violenta es una de las prioridades de las Fuerzas de Seguridad. En el caso de los Mossos, cuentan con un programa de prevención que se extiende desde el ámbito educativo a las prisiones. Sólo durante 2024, detectaron ... 159 posibles casos. De ellos, seis de cada diez vinculados con el yihadismo. «Hablamos de conductas observables, de alguien que comienza a mostrar comportamientos que se salen de la normalidad. Después buscamos contextualizarlos», explica el sargento Pol C. Aritzeta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app