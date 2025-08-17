Radicalización yihadista en cárceles: «Lo que ocurre en prisión no tiene por qué tener recorrido fuera»

La lucha contra la radicalización violenta es una de las prioridades de las Fuerzas de Seguridad. En el caso de los Mossos, cuentan con un programa de prevención que se extiende desde el ámbito educativo a las prisiones. Sólo durante 2024, detectaron ... 159 posibles casos. De ellos, seis de cada diez vinculados con el yihadismo. «Hablamos de conductas observables, de alguien que comienza a mostrar comportamientos que se salen de la normalidad. Después buscamos contextualizarlos», explica el sargento Pol C. Aritzeta.

Por eso es vital el trabajo «en red», desde el ámbito escolar, pero también con las comunidades musulmanas y policías de proximidad para detectar conductas sospechosas. «Un endurecimiento del lenguaje, un cambio en la interacción social de la persona, consumo de narrativa violenta, simbología». Cambios repentinos y, sobre todo, su justificación. «Resulta vital detectarlos en las primeras etapas para poder intervenir. Ya sea desde Educación, servicios sociales o la familia, para que la Policía sea el último recurso en estos procesos», apunta el agente de la Comisaría General de Información (CGI).

En el caso de las prisiones, la detección se complica. «Por un lado tenemos a los internos condenados por terrorismo, y cuando salen de la cárcel son personas de interés y normalmente se las monitoriza, con medidas judiciales. También hay personas dentro de los centros que son más vulnerables a adoptar el discurso y la narrativa» extremista. A pesar del riesgo, Artizeta constata que tanto funcionarios, como psicólogos pueden detectar este tipo de conductas y apunta que, por lo monitorizado desde 2015 hasta ahora, «lo que ocurre en prisión no tiene por qué tener recorrido fuera».

Noticia Relacionada Cazadores de odio tras el racismo, la homofobia y la violencia contra indigentes Elena Burés Entidades, policías y fiscales configuran una red que propicia que las víctimas denuncien. Los delitos investigados aumentaron un 21 por ciento en 2023

Así, detalla el investigador: «Ha habido gente que parecía radicalizada en la cárcel, porque estaba en un entorno muy concreto, pero en realidad su intención era pertenecer a un grupo». Algo que han detectado tanto respecto al yihadismo como a la ultraderecha. «Por ejemplo, los 'Casuals' [facción más radical de los Boixos Nois] que pueden dar protección dentro de la cárcel, pero cuando salen en libertad eso se diluye y ese microcosmos desaparece. Nosotros, como investigadores, tenemos la obligación de ver qué pasa con estos procesos, y la gran mayoría no continúan», indica el sargento, que precisa que también hay que prestar atención al perfil del recluso.

Narrativa

«Puedes encontrar gente con dependencias o problemas cognitivos o psicológicos. Entonces, son personas que dentro se integran en un grupo pero cuando este desaparece, también lo hace la información negativa y muchas veces no cuentan ni con la capacidad crítica para plantearse cometer una acción en base a una idea, porque no han estudiado la narrativa, así como la célula de Ripoll sí lo hizo. Por eso mucha gente hace verbalizaciones violentas pero detrás no existe una consistencia ideológica». Lo peligroso, advierte el sargento, es precisamente: «Un condenado por terrorismo, con un buen discurso, que vehicula a gente vulnerable y eso es lo que se intenta evitar».