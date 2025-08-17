Suscribete a
ABC Premium

ATENTANDOS DE BARCELONA Y CAMBRILS

Sólo el 50 por ciento de la célula de Ripoll consumió propaganda yihadista

Un estudio identifica los factores de riesgo que llevaron a la radicalización de los terroristas del 17A

«Lo que ocurre en prisión no tiene por qué tener recorrido fuera»

Tres de los integrantes de la célula de Ripoll, en el chalet de Alcanar donde fabricaban explosivos
Tres de los integrantes de la célula de Ripoll, en el chalet de Alcanar donde fabricaban explosivos ABC
Elena Burés

Elena Burés

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ocho años después de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, con 16 muertos y más de un centenar de heridos, un estudio ha identificado los factores de riesgo que llevaron a la radicalización de los diez integrantes de la célula de Ripoll ... (Gerona). Uno de los autores de esta investigación, el sargento de los Mossos d'Esquadra Pol C. Aritzeta explica a ABC que «en ocasiones, la religión puede ser un factor de prevención ante extremismos violentos», aunque este no fue el caso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app