La Aemet avisa de fuertes lluvias y nieve tras la llegada de un frente frío

Un narcoasalto fallido a una guardería de hachís lleva a los Mossos hasta dos grupos de traficantes

La Policía catalana detiene a 14 individuos por el robo frustrado y también de la organización que almacenaba la droga en una casa de Sant Quintí de Mediona

Un narcoasalto lleva hasta un grupo de albaneses que falsificaban billetes de 500 euros para comprar marihuana

Uno de los detenidos tras la operación de los Mossos contra dos grupos dedicados al tráfico de drogas
Uno de los detenidos tras la operación de los Mossos contra dos grupos dedicados al tráfico de drogas

Barcelona

Un narcoasalto fallido para robar cinco toneladas de hachís se ha saldado con la detención de catorce integrantes de dos entramados dedicados al tráfico de drogas. Las pesquisas de los Mossos d'Esquadra comenzaron el pasado abril, cuando se activaron dos ... patrullas de Seguridad Ciudadana por el robo en un domicilio de Sant Quintí de Mediona (Barcelona). En el inmueble se escondían «grandes cantidades de la droga». La intervención se saldó entonces con seis arrestados. Cinco de los individuos que asaltaron la casa, y el vigilante de la misma. A raíz de ello, los agentes se centraron en identificar a más miembros del entramado.

