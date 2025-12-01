Un narcoasalto fallido a una guardería de hachís lleva a los Mossos hasta dos grupos de traficantes

Un narcoasalto fallido para robar cinco toneladas de hachís se ha saldado con la detención de catorce integrantes de dos entramados dedicados al tráfico de drogas. Las pesquisas de los Mossos d'Esquadra comenzaron el pasado abril, cuando se activaron dos ... patrullas de Seguridad Ciudadana por el robo en un domicilio de Sant Quintí de Mediona (Barcelona). En el inmueble se escondían «grandes cantidades de la droga». La intervención se saldó entonces con seis arrestados. Cinco de los individuos que asaltaron la casa, y el vigilante de la misma. A raíz de ello, los agentes se centraron en identificar a más miembros del entramado.

Fue la madrugada del 18 de abril cuando la Policía catalana abortó el robo de droga. Los asaltantes estacionaron un coche ante la casa donde se almacenaba el hachís para bloquear la entrada, así como cuatro furgonetas para trasladar la droga, donde también localizaron guantes, pasamontañas, bridas, distintivos policiales falsos, armas de fuego e inhibidores de frecuencia.

Durante su intervención, los Mossos constataron que el residente de la casa, y víctima del asalto, también estaba implicado en una actividad delictiva, al ser el responsable de guardar la droga en la bodega del inmueble, bajo el garaje. Allí los agentes encontraron más paquetes de hachís, así como material para su manipulación, armas de fuego y más de 90.000 euros en efectivo, por lo que también acabó detenido.

Ante estos hechos, las pesquisas tomaron dos vías: una, para identificar al propietario y otros gestores de la guardería de hachís, y la otra, para llegar hasta el resto de integrantes del grupo del narcoasalto fallido. Tras meses de investigación, los agentes identificaron a cuatro personas relacionadas con la custodia, logística y distribución de la droga, en el domicilio de Sant Quintí de Mediona. En paralelo, los investigadores también identificaron a cuatro personas más que, junto a los cinco primeros detenidos, también habrían participado en el asalto violento del 18 de abril.

Con toda la información recopilada, los Mossos organizaron un dispositivo en dos fases: la primera tuvo lugar el 12 de noviembre, con sendas entradas y registros a domicilios de Sant Martí Sarroca y Vilafranca del Penedès, correspondientes a miembros del grupo asaltado que gestionaba grandes cantidades de droga. Se saldo con cuatro detenidos más, de entre 18 y 56 años, y la incautación de dinero en efectivo, armas de fuego, un vehículo, teléfonos móviles y documentación varia.

Por otro lado, el pasado 17 de noviembre se produjo la segunda fase del dispositivo, con la detención de cuatro hombres más, de entre 34 y 63 años, como presuntos participantes en el asalto. Las detenciones tuvieron lugar en Barcelona, Gavà, el Prat de Llobregat y Cornellà de Llobregat.

En total, han sido catorce los detenidos por delitos de robo con violencia e intimidación, tenencia de armas y explosivos, delitos contra la salud pública, falsificación de documentos y usurpación de función pública. La investigación ha sido tutelada por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vilafranca del Penedès 4 y la Fiscalía de Vilanova.