Muere Víctor Terradellas, exdirigente de CDC que fue investigado por la trama rusa del 'procés'

El exdirigente de CDC, Víctor Terradellas, que ha fallecido este domingo junto a Carles Puigdemont

El exresponsable de relaciones internacionales de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) Víctor Terradellas, que fue investigado por la trama rusa del 'procés', ha muerto este domingo, según ha explicado la agrupación de Junts per Cataluña en Reus (Tarragona) en un apunte en 'X', recogido por Europa Press.

Noticia Relacionada Intermediarios de Puigdemont establecieron «vínculos directos» con la inteligencia rusa, según la Policía David Alandete | Corresponsal en Washington Un informe que revela ABC afirma que, en Moscú, su jefe de gabinete se acercó al servicio de inteligencia ruso

Según ha avanzado 'Vilaweb', Terradellas (1962), que presidió la asociación CATmón, murió en Tarragona este domingo tras no recuperarse de las consecuencias de un ictus que sufrió el viernes.

«Lamentamos profundamente la muerte del reusense Víctor Terradellas, patriota de piedra picada. Trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos», ha expresado el partido este lunes en su mensaje en 'X'.