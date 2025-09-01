Muere Víctor Terradellas, exdirigente de CDC que fue investigado por la trama rusa del 'procés'
El político, cercano a Carles Puigdemont, ha fallecido a consecuencia de un ictus
El exresponsable de relaciones internacionales de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) Víctor Terradellas, que fue investigado por la trama rusa del 'procés', ha muerto este domingo, según ha explicado la agrupación de Junts per Cataluña en Reus (Tarragona) en un apunte en 'X', recogido por Europa Press.
Según ha avanzado 'Vilaweb', Terradellas (1962), que presidió la asociación CATmón, murió en Tarragona este domingo tras no recuperarse de las consecuencias de un ictus que sufrió el viernes.
«Lamentamos profundamente la muerte del reusense Víctor Terradellas, patriota de piedra picada. Trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos», ha expresado el partido este lunes en su mensaje en 'X'.
