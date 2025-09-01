El Ayuntamiento de Barcelona no entiende lo que ocurre. Resulta que Israel no ha facilitado el visado al alcalde Jaume Collboni para visitar Jerusalén, Ramal y Belén. Increíble –dicen- si tenemos en cuenta que los enviados a Israel solo querían intercambiar opiniones con las ... autoridades palestinas sobre los proyectos financiados por el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cómo se puede responder de esta manera a los agentes de la solidaridad?

El problema: la izquierda catalana municipal –PSC, ERC y los Comunes- no tiene memoria. Han olvidado que cerraron la oficina de acción exterior de la Generalitat en Tel Aviv y que el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una resolución de ruptura con Israel que impide la presencia de empresas israelíes en las ferias y congresos que se celebren en la ciudad. Por si fuera poco, Barcelona tampoco contratará a empresas que simpaticen con Tel Aviv. ¿Quieren más? El tripartito progresista impulsa un alto el fuego y la intervención del Tribunal Penal Internacional, cosa lógica en una democracia.

Lo que no resulta tan lógico es el boicot a una economía israelí que importa más de lo que exporta. Hay que tener en cuenta las posibles consecuencias sobre la economía catalana si Israel se irrita más de la cuenta. Por lo demás, en la nota de ruptura con Israel no se menciona la liberación de los secuestrados por Hamás. Vaya. Menudo olvido.

Valiente y decidida, la reacción de Jaume Collboni ante el veto a entrar en Israel: «refuerza el compromiso con Palestina». Una declaración que conecta con otra antigua: «el sufrimiento y la muerte en Gaza durante el último año y medio, y los recientes ataques del gobierno israelí, hacen inviable cualquier relación». Según dijo la prensa, sus palabras fueron aplaudidas por Hamás. Vaya.

Jaume Collboni –valiente y decidido, como decíamos- haría bien en no olvidarse de un Hamás que mucho tiene que ver con el asunto. Sospecho que a los barceloneses –no a los que se manifiestan en la plaza Sant Jaume- les gustaría conocer su opinión al respecto. Y cuidado con las ayudas que Palestina –el denominado Distrito 11 de Barcelona- recibe de Barcelona. ¿Quién las recibe? ¿Quién y cómo las administra?