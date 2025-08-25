Como no podía ser de otra manera, el supremacismo del nacionalismo catalán se percibe también en la lengua. Una lengua catalana que, por así decirlo, es la más educada, refinada, selecta y elegante. En definitiva, la lengua catalana es la lengua de más categoría. Exactamente ... lo contrario –sostiene el nacionalismo catalán- que la lengua española.

Lo que ustedes han podido leer en el primer párrafo viene a cuenta de un wasap que, periódicamente y de fuentes distintas, recibe quien firma este artículo. Se lo cuento.

Resulta que la lengua catalana es más refinada que la lengua española porque habla de «gat vell» y «gata maula» en lugar de «perro viejo» y «mosquita muerta», porque el premio mayor de la lotería se denomina «la Grossa» en lugar de «el Gordo», porque a la esposa de San José se la llama «Mare de Déu» en lugar de la «Virgen», porque los catalanes pagan «contribucions» en lugar de «impuestos», porque en Cataluña solo hay «poca-vergonyes» y en España hay «sinvergüenzas», porque como medida preventiva los catalanes tocan «ferro» y los españoles «madera», porque en Catalunya se celebra un solo «Nadal» y en España se celebran las «Navidades» (lo mismo puede decirse del «bon dia» y la «bona nit» frente al «buenos días» y las «buenas noches»), porque en Cataluña es «fan petons» y «abraçades» y en España se «dan besos» y «abrazos», porque en Cataluña se afina más diciendo «escolti!» y en España menos con un «¡oiga!», porque los catalanes «enraonen» (razonan) y los españoles «hablan» y un largo etcétera.

Sostiene el supremacismo lingüístico catalán que ello –así lo expresa en el wasap citado- se debe a una distinta concepción del mundo, que detrás de las palabras hay una lengua concreta y diferente, que la lengua es la expresión de un comportamiento colectivo, de una psicología nacional distinta, no peor o mejor que otras.

Dos notas, al respecto: el nacionalismo lingüístico catalán continúa comulgando –Herder o Fichte, por ejemplo- con el Romanticismo alemán del XIX; el estilo literario del nacionalismo lingüístico catalán le delata como supremacista.

El wasap –que no engaña- termina con las siguientes palabras: «todos los que han cambiado de lengua en casa, en la calle, en el trabajo, no cambian únicamente de lengua. También cambian de punto de vista. Reenvía este mensaje a tanta gente como puedas; nuestro pueblo y nuestra lengua lo están demandando».