Un juez y 50 canciones

Una memoria musical o un concierto sobre papel. Así definen algunos 'Entre acordes y cadenas' (Mankell, 2024) del juez y escritor José María Asencio, un repaso a más de un siglo de Historia a través de 50 canciones. Del 'Una, dos, tres' de Patxi Andion para rememorar los orígenes de El Rastro madrileño; al Moscú de finales de los setenta con 'Koni priveredlivye' o las aguas de Terranova durante el naufragio del Titanic, mientras su orquesta interpretaba 'Nearer, my God, to Thee'. En territorio patrio, el autor se detiene en Julio Iglesias y en el mítico 'La,la,la' de Masiel, y con Charles Manson vuelve a saltar el charco para detenerse en California. Que no eche para atrás al lector desconocer algunos de los temas que cita. Al inicio del libro se incluye un enlace que permite acceder a la lista de reproducción con los acordes que inspiraron su escritura.

Pero, ¿qué lleva a un juez a embarcarse en esta aventura? Sus inicios en la literatura fueron varios relatos cortos. Luego llegó su primera novela y ahora presenta este ensayo en el Círculo del Liceo, este miércoles, 9 de octubre. Una poesía que le dedicó su padre que, aunque doctor en Derecho, también escribe, llevó a Asencio (Alicante, 1988) a elaborar un listado de canciones con el que pretendía abordar acontecimientos recientes. Finalmente, redujo la selección a 50. ¿Por qué? «Es un número redondo, la mitad de cien», apunta. Por lo que no descarta, tal y como ya le han pedido algunos, una segunda parte.

La música es fundamental en su vida. «En la de todos», constata el titular del Juzgado Penal 11 de Barcelona que, asegura, saca tiempo para escribir porque no tiene televisión ni redes sociales. 'Entre acordes y cadenas' le ha supuesto unos cuantos meses de investigación para documentarse y así poder plasmar y condensar en pocas páginas acontecimientos de nuestra Historia reciente, como el genocidio de Ruanda en 1994. La canción escogida es 'Nanga bahutu' (Odio a esos hutus), cuyo autor, Simon Bikindi, fue condenado a 15 años de cárcel por incitación al genocidio -aunque no con sus temas-.

Acto en el Icab Tras la presentación de 'Entre acordes y cadenas' en el Círculo del Liceo este miércoles, 9 de octubre, se celebrará otro acto en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), el 7 de noviembre, a las 19.00 horas.

El ensayo de Asencio comienza con la Guerra de Secesión y acaba -de momento- con el asesinato de Facundo Cabral en Guatemala, después de que unos sicarios lo confundiesen con un empresario vinculado al narcotráfico. Entre medias, sus páginas recorren también Nueva York de la mano de Janis Joplin, o la Francia de finales de los sesenta mientras suena Dominique Grange. Su autor defiende que la música permite acercarse mejor a algunos acontecimientos históricos. Todos ellos tienen banda sonora. En este caso, la escogida por el juez Asencio que, por cierto, también es músico.