Javier Gomá: «Que el Cervantes y la RAE se peleen es una rareza, a mí me divierte»

La Fundación March es un modelo de sociedad civil. Invierte el dinero en sus iniciativas con patrimonio diversificado; no cobra entrada en sus exposiciones, no busca patrocinio ni publicidad… «No hay ansiedad de exhibir el poder y no invita a políticos en las ... inauguraciones», advierte Javier Gomá en el Círculo del Liceo.

El director de la entidad creada en 1955 por el financiero mallorquín Juan March Ordinas recuerda que en aquella España una fundación privada despertaba recelos en un régimen de mentalidad autárquica. En sus primeros veinte años de andadura la March fue una fundación de becas hasta que el 1975, se cumple medio siglo, abrió el edificio de Madrid. Aunque es enemigo de los aniversarios y de que «los muertos programen», Gomà lleva ya veintidós años como director. «Gracias a aquellas becas se identificaron talentos todavía no reconocidos que fueron protagonistas de la cultura española», subraya. En marzo de 2026 la March organizará una exposición que lleva por título 'La Transición estética': «Antes de la transición política hubo una transición sentimental. La gente no sentía como en los años cincuenta y sesenta», explica.

Si tuviera que definir el modus operandi de la Fundación March, Gomá lo resume en una frase: «Aristocráticos en el contenido y democráticos en el acceso». El autor de 'Filosofía mundana' (Galaxia Gutenberg, 2016), que tendrá una traslación teatral el 21 de noviembre en el centro cultural Matadero de Madrid, elogia la independencia de la Fundación March: «No dependemos del número de visitantes, ni del tráfico de visitas en la web, no rivalizamos con nadie por captar la atención de la gente. Esta fundación es independiente hasta de sus impulsores. Por eso, si lo hacemos mal no tenemos a nadie a quien echarle la culpa». Puestos a hacer cosas mal, el ataque de Luis García Montero, director del Cervantes a Santiago Muñoz Machado, director de la RAE porque a su juicio se reúne con multimillonarios para remediar los apuros financieros de la Docta Casa. «Es una rareza que dos instituciones de la lengua se peleen, a mi me divierte, es un placer culpable», ironiza Gomá.

Noticia Relacionada Guerra abierta entre la RAE y el Cervantes para inaugurar el Congreso Internacional de la Lengua Española Bruno Pardo Porto Luis García Montero subrayó sus diferencias con Santiago Muñoz Machado. Ambos se negaron a sellar la paz durante la fiesta del español

«La cultura actual es vulgaridad camuflada… La vulgaridad es un fenómeno rigurosamente contemporáneo. Se nos presenta como alta cultura lo que en realidad es vulgaridad: libros, obras de teatro, pensamiento, exposiciones… Hemos pasado de la minoría selecta a la mayoría selecta», sentencia.