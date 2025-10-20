Suscribete a
ABC Premium

Javier Gomá: «Que el Cervantes y la RAE se peleen es una rareza, a mí me divierte»

El director de la Fundación March rememora en el Círculo del Liceo setenta años de una entidad que «no invita a políticos»

Rauschenberg en la Fundación Juan March: pasión por la imagen

Un momento del debate en el Círculo del Liceo
Un momento del debate en el Círculo del Liceo abc
Sergi Doria

Sergi Doria

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Fundación March es un modelo de sociedad civil. Invierte el dinero en sus iniciativas con patrimonio diversificado; no cobra entrada en sus exposiciones, no busca patrocinio ni publicidad… «No hay ansiedad de exhibir el poder y no invita a políticos en las ... inauguraciones», advierte Javier Gomá en el Círculo del Liceo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app