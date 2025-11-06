Los 'dircoms' catalanes reflexionan sobre el papel de la comunicación ante la complejidad geopolítica

Con el lema «El arte de dar sentido a la complejidad global», la asociación Dircom que agrupa a las direcciones de comunicación de las empresas catalanas, ha celebrado este jueves un encuentro para reflexionar sobre su papel de intérpretes y estrategas en un mundo interconectado ... y cambiante marcado por la incertidumbre y los impactos constantes en el plano geopolítico.

Más de 300 profesionales de la comunicación corporativa se han dado cita en la Antigua Fábrica Estrella Damm, lo que consolida el encuentro NETCOM en su decimocuarta edición como la referencia de la profesión en Cataluña. El acto, presidido por Miguel López-Quesada, presidente de la asociación española y por el presidente de Dircom Cataluña, Jordi Romañach, ha tenido el objetivo de valorar la función del 'dircom' como figura clave para interpretar, conectar y dar sentido a los cambios geopolíticos, económicos, sociales y tecnológicos que impactan en las empresas y en la sociedad.

El momento central de la velada ha sido la conversación entre Julissa Reynoso, abogada especializada en política internacional, diplomática y ex embajadora de Estados Unidos en España con la anterior administración de Joe Biden, y Ramon Aymerich, redactor jefe de Internacional de La Vanguardia, quienes han puesto el foco en cómo los cambios geopolíticos actuales redefinen las relaciones internacionales, las estrategias empresariales y la comunicación global. En la conversación se ha subrayado la importancia de comprender el contexto internacional para anticipar riesgos y aprovechar oportunidades.

Durante el diálogo, Reynoso ha destacado que «la comunicación se ha convertido en un elemento esencial de la diplomacia y la estrategia empresarial. En un mundo interdependiente -ha añadido-, los 'dircoms' deben entender cómo los acontecimientos globales afectan a las percepciones, los mercados y las decisiones locales». Por su parte, Aymerich ha subrayado que «la geopolítica condiciona hoy la reputación y la sostenibilidad de las empresas, tanto como sus resultados financieros. Los directores de comunicación -ha sostenido- deben anticipar, traducir y contextualizar los cambios para orientar adecuadamente a sus organizaciones».

En este sentido, Jordi Romañach, presidente de Dircom Cataluña, ha puesto de relieve que «NETCOM se ha consolidado como un foro de reflexión y reconocimiento a la función estratégica de la comunicación. En un entorno incierto, el liderazgo del 'dircom' es esencial para ordenar la complejidad y construir confianza. En esta línea -ha agregado-, vemos cómo cada vez más el perfil del 'dircom' se adapta a las nuevas exigencias del contexto global, con un papel cada vez más estratégico y estrechamente vinculado a los comités de dirección». Finalmente, Romañach ha concluido que «el 'dircom' ya no es solo un gestor de comunicación, sino un asesor clave en la definición del propósito, la reputación y la estrategia corporativa de las organizaciones». El acto ha sido conducido por los periodistas Raquel Sans y Xavi Coral. Con esta nueva edición, Dircom Cataluña reafirma el rol del 'dircom' como palanca de influencia, cohesión y transformación dentro de las organizaciones, contribuyendo a generar confianza, reputación y valor en la sociedad.

Julissa Reynoso es abogada especializada en política internacional, diplomática pionera y ha sido responsable de políticas públicas en representación del Gobierno de los Estados Unidos. Entre 2022 y 2024, durante el mandato de Joe Biden, ejerció como embajadora de Estados Unidos en España y Andorra, haciendo historia al ser la primera mujer en ocupar este cargo. Durante este periodo, impulsó el diálogo bilateral en materia económica, cultural y de seguridad, en un mandato en el que España acogió la Cumbre de la OTAN (2022) y ejerció la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Anteriormente, fue asistente al presidente estadounidense y jefa de gabinete de la primera dama Jill Biden, así como la embajadora más joven de Estados Unidos al ser designada para Uruguay durante la administración Obama. Nacida en la República Dominicana y formada en Harvard, Cambridge y Columbia, su trayectoria combina diplomacia, derecho y compromiso social, situándola como una de las voces más relevantes de la política internacional contemporánea.

Dircom Cataluña nació en 2007 y es la delegación en la comunidad catalana de Dircom, la asociación profesional líder que reúne a directivos y profesionales de la comunicación de empresas y otras organizaciones de toda España. Representa a más de 300 socios y socias a quienes ofrece un espacio de relación, formación continua y desarrollo profesional para fortalecer el papel de la comunicación en el ámbito empresarial y social.