El 40% de las filiales alemanas en España actúan ya como centros de excelencia globales

El IX Encuentro Empresarial Hispano-Alemán se centra en la innovación como motor de crecimiento y competitividad para Europa y entrega el Premio Excelencia a BASF, Bosch Aranjuez y Celoris

El 40% de las empresas alemanas prevé aumentar sus inversiones en España

Un momento del encuentro empresarial
Barcelona

Un estudio de la Cámara de Comercio Alemana para España refleja que cerca del 40 por ciento de las filiales alemanas en nuestro país actúan ya como centros de excelencia o 'hubs' de Innovación y Desarrollo (I+D) para todo su grupo internacional. El director ... gerente de la institución germana, Mischa Groh, también presentó en el IX Encuentro Empresarial Hispano-Alemán otros datos de la Encuesta AHK sobre Innovación, llevada a cabo entre las empresas alemanas en España, que perciben a Asia (54%) y EE. UU. (42%) como principales competidores en esta materia.

