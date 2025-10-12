Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue el desfile por la Fiesta Nacional

Detenido un hombre en Barcelona especializado en reventar cajas de recaudación en autolavanderías

Se le atribuyen hasta 16 robos consumados y tentativas

La multirreincidencia enquista la percepción de inseguridad en Barcelona

Imagen de archivo de una autovalandería
Imagen de archivo de una autovalandería josé ramón ladra
E. Armora

E. Armora

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los Mossos d'Esquadra han detenido un hombre de 23 años a quien atribuyen seis robos con fuerza a lavanderías autoservicio, principalmente ubicadas al distrito de Sant Martí de Barcelona, entre el 27 de agosto y el 22 de septiembre. En los establecimientos, el detenido ... accedía a la hora de la apertura, cuando no había nadie, y forzaba las cajas de recaudación con un destornillador. A pesar de que en determinadas ocasiones no conseguía llevarse el dinero, provocaba daños a las máquinas, valoradas en más de 10.000 euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app