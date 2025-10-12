Detenido un hombre en Barcelona especializado en reventar cajas de recaudación en autolavanderías

Los Mossos d'Esquadra han detenido un hombre de 23 años a quien atribuyen seis robos con fuerza a lavanderías autoservicio, principalmente ubicadas al distrito de Sant Martí de Barcelona, entre el 27 de agosto y el 22 de septiembre. En los establecimientos, el detenido ... accedía a la hora de la apertura, cuando no había nadie, y forzaba las cajas de recaudación con un destornillador. A pesar de que en determinadas ocasiones no conseguía llevarse el dinero, provocaba daños a las máquinas, valoradas en más de 10.000 euros.

El detenido acumula, explica la policía catalana, cuatro detenciones por hechos similares. En total, se le atribuyen hasta 16 robos consumados y tentativas en lavanderías de Barcelona. «Ante estos hechos, los investigadores recogieron todos los antecedentes, haciendo especial referencia en el factor de riesgo de reiteración delictiva», apunta los Mossos. El juez instructor de la causa le impuso una orden de alejamiento de cualquier lavandería de Barcelona y, en particular, una prohibición de acercamiento de 50 metros de tres establecimientos en concreto del distrito de Sant Martí.

